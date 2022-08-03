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Военное обозрение

Китай перебросил к побережью Тайваньского пролива рекордное за последние годы число военной техники

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Источник изображения: topwar.ru

Анонсированный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал очень резкую реакцию в Китае. Пекин готов предпринять решительные и жесткие меры для того, чтобы защитить свои интересы в регионе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин.

По словам китайского дипломата, сейчас Пекин внимательно следит за маршрутом перемещений Пелоси в Восточной и Юго-Восточной Азии. Напомним, что Пелоси начала поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы пообщаться с руководством союзников США в этой части планеты. В программе визита посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Японии, по некоторым данным Пелоси посетит и Тайвань.

Самым серьезным предупреждением США от Китая стали начавшиеся в провинции Фуцзянь, что на юге КНР, масштабные военные учения. Провинция Фуцзянь расположена на юго-восточном побережье материкового Китая. От Тайваня ее отделяет Тайваньский пролив, расстояние – примерно 180 километров. В порту Сямынь, расположенном на берегу упомянутого пролива, сконцентрировано рекордное за последние годы число военной техники НОАК. Речь идёт о дальнобойных орудиях, танках, плавающих бронемашинах. Тяжёлая техника идёт буквально по кромке местного пляжа, где за маневрами наблюдают тысячи местных жителей и туристов. Это буквально многокилометровые колонны техники, которые выстроились в несколько рядов у самого побережья, а также на открытых площадках порта и города.

Что интересно, в учениях задействованы силы всех родов войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая подразделения, как уже отмечалось, на амфибийной технике, которые предназначены для десантных операций. Этим Китай как бы предупреждает Тайвань о возможных последствиях визита Пелоси.

Кроме того, Пекин направил в регион два своих авианосца. Некоторые особо радикальные авторы китайской прессы пошли еще дальше и призвали попросту сбить самолет со спикером Палаты представителей Конгресса США. Понятно, что это делать никто не будет, но вероятность запуска ракет перед пролетом самолета, а также поднятия в воздух истребителей для создания препятствий пролету борта, допускают даже более умеренные китайские аналитики.

Фактически визит Пелоси означает демонстративное пренебрежение Вашингтоном не только территориальным суверенитетом Китая, но и собственными же заявлениями. Ведь США всегда заявляли о том, что придерживаются принципа «одного Китая». Это подтвердил и президент США Джо Байден в своей недавней телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Получается, что либо Пелоси показывает полное неуважение даже к американскому лидеру, либо Байден юлил, заверяя Си Цзиньпина в неизменности политики США по тайваньскому вопросу. Представим, как вели бы себя США, если бы китайский политик уровня Пелоси предпринял бы официальный визит на Гавайские острова, к примеру, без разрешения Вашингтона.

Вряд ли США испугаются проведения Китаем военных маневров в провинции Фуцзянь. Но если визит Пелоси на Тайвань состоится, это приведет к масштабному ухудшению отношений Китая и США, которые и сейчас далеки от идеальных. Что интересно, такое обострение отношений на фоне украинских событий не выгодно даже самим Соединенным Штатам. Но власти США, похоже, совсем оторвались от реальности и не отдают себе отчет в том, что настраивают против себя одну сильную и крупную страну за другой.

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Страны
Китай
Малайзия
Сингапуp
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Проекты
Авианосец
Военные учения
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