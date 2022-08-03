РФ выступает за скорейшее начало переговоров о судьбе ДСНВ, но только на взаимоуважительной основе - Песков

Если договор прекратит существование, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности, сказал он

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Москва выступает за скорейшие переговоры по договору, который мог бы прийти на смену СНВ-3, однако такой диалог возможен только на взаимоуважительной основе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что его администрация готова обсуждать с РФ новую систему контроля над вооружениями, которая придет на смену СНВ-3, истекающему в 2026 г.

"Москва неоднократно говорила о необходимости как можно скорее начать такие переговоры так как времени остается мало", - сказал Песков.

"Если договор прекратит свое существование, не будучи замененным добротной основой, то это самым негативным образом скажется на мировой безопасности и стабильности прежде всего в области контроля над вооружениями", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

"Поэтому мы с самого начала выступали за то, что надо начинать говорить как можно скорее, но до сих пор именно США не проявляют никакого интереса к де-факто каким-либо субстантивным контактам, которые настолько необходимы", - отметил Песков.