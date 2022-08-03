В Турции заявили о наличии альтернатив в случае провала переговоров по F-16

ЦАМТО, 2 августа. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о возможности новых альтернатив и решений в случае провала переговоров с США по закупке истребителей F-16, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентств, Турция планирует закупить у США 40 истребителей F-16 и модернизировать еще 80 F-16, находящихся у нее на вооружении. Президент США Джо Байден отмечал, что рассчитывает заручиться санкцией конгресса на продажу Турции истребителей F-16.

Между тем, группа конгрессменов США подписали заявление о возражении против продажи Турции истребителей F-16. Греция активно препятствует сделке. Это стало одной из причин того, что Реджэп Эрдоган отказался общаться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, обвинив его в нарушении достигнутых договоренностей.

"В противном случае, в мире есть много альтернатив. Не исключены новые решения", – сказал глава Минобороны Турции.