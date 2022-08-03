Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отправке Украине вооружения, которого еще нет у Бундесвера

ЦАМТО, 2 августа. Германия продолжает поставки оружия Украине, отправляя ей, помимо прочего, настолько новую технику, что некоторых экземпляров еще нет у Бундесвера.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил изданию Globe and Mail канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Мы поставляли разную технику, что у нас была: системы противотанковой и противовоздушной обороны, мины, пушки, тонны боеприпасов и нелетальной помощи... Мы дошли до более сложных и ценных систем. Самоходные гаубицы, ракетные системы залпового огня, зенитные системы, РЛС артиллерийской разведки. Некоторые из этих систем настолько новы, что лишь очень малое количество было произведено, а часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии", – сообщил О.Шольц.

По его словам, украинские войска проходят обучение использованию нового оборудования в Германии.