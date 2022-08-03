Россия направила в ООН письмо с дополнительной информацией о применении ВСУ мин "Лепесток"

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что к документу приложили соответствующие фотографии

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия в понедельник направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности (СБ) всемирной организации дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами "Лепесток". Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"1 августа мы направили генсеку ООН и председателю СБ постпреду Китая Чжан Цзюню письмо с дополнительной информацией о минировании Украиной гражданских объектов в Донбассе минами "Лепесток". Приложили к нему соответствующие фотоматериалы", - написал он в своем Telegram-канале. Полянский уточнил, что это письмо "будет распространено в качестве официального документа" в Совбезе и Генассамблее ООН.

"После того, как мы подняли этот сюжет в СБ 29 июля, многие коллеги в ООН спрашивали у нас подробности. Теперь у них есть дополнительная информация для оценки происходящего", - пояснил российский дипломат.

По последним данным, число пострадавших от противопехотных мин "Лепесток", разбросанных Вооруженными силами Украины в Донецке, возросло до пяти.

ПМФ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Ее корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета, что крайне затрудняет обнаружение. Мина особо опасна для гражданских, так как из-за необычной формы ее сложно распознать. Украина в мае 2005 года ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.