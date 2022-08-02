Источник изображения: topwar.ru

Российские войска и бойцы республиканской Народной милиции всё чаще становятся обладателями трофеев натовского производства, добытых в ходе военной спецоперации. Помимо гаубиц M777, называемых на Донбассе «три топора», французских САУ «Цезарь» и другой тяжёлой техники натовского образца, в качестве трофея взят очередной образец западного оружия.

Речь идёт о бронетранспортёре «Саксон» - AT-105 Saxon, который в составе партии военной техники был не так давно поставлен на Украину для нужд ВСУ.

Произведённых в Британии бронетранспортёр в ходе боя значительных повреждений не получил. Теперь он либо после относительно небольшого ремонта сразу встанет в строй и послужит НМ ДНР в деле освобождения республики, либо будет отправлен на один из заводов для тщательного изучения на предмет возможного использования тех или иных технологий.

БТР AT-105 Saxon – машина с колёсной формулой 4х4 из серии бронетранспортёров, которые производились в Британии, начиная с середины 1970-х годов. Поэтому технически вряд ли можно будет найти на нём некие «передовые технологии». Однако в любом случае техника в хозяйстве республиканской Народной милиции лишней не будет.

Источник изображения: topwar.ru

Как демонстрируется на снимках, опубликованных репортерами проекта «Русская весна», на борт британского «Саксона» нанесли маркировку Z. О судьбе украинского экипажа этой бронемашины на данный момент не сообщается.