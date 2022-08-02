Пророчество Нуланд "к черту ЕС" сбывается. Впереди – деградация

Холодный душ, холодные дома и холодная война — все ради идеи, которая нас не касается. Неужели сбывается пророчество "Черт с ней, с Европой?"

Холодный душ еще не самое худшее, что ждет Европу в ближайшем будущем, пишет Advance. Впереди – неминуемая экономическая деградация, которая станет постоянной. И когда регион все-таки найдет какое-то решение для своих энергетических проблем, уже будет слишком поздно.

Д. Марьянович

Цены на газ в Европе выросли на невероятные 30% всего за два дня после того, как Россия объявила об очередных ограничениях в поставках. Сегодня цены в десять раз выше средних цен на газ с 2010 по 2020 год.

Резкий рост стоимости газа продолжается с начала недели после того, как российский "Газпром" объявил, что поставки по газопроводу "Северный поток —1" сократятся еще в два раза от и без того сокращенной мощности. Со вчерашнего дня по газопроводу поступает всего пятая часть от его общей мощности, а ведь "Северный поток" играет ключевую роль в снабжении Европы газом, в том числе и крупнейшей экономики Европейского Союза - Германии.

Хотя было известно, что Россия может дополнительно сократить поставки, многие не ожидали, что стоимость газа возрастет настолько. Джеймс Хакстепп из компании Emea gas analyticsпрокомментировал ситуацию в интервью "Файнэншл Таймс": "Все на рынке ожидали, что Россия сократит объемы, но рынок не ожидал, что количество газа сократится так быстро".

Странно слышать, что рынок не ожидал такого поворота. Ведь всего неделю назад Европа беспокоилась о том, что Россия может вообще не восстановить поставки газа по "Северному потоку — 1" после завершения десятидневного технического обслуживания в соответствии с годовым графиком. Судя по такой реакции рынка, можно предположить, что многие в Европе все еще испытывают большой и, надо сказать, неоправданный оптимизм насчет ответных мер России. Похоже, этот оптимизм сводится к мысли о том, что Россия не захочет нести убытки, наказывая европейцев прекращением поставок газа. Однако, вероятно, это ошибочное убеждение, особенно если Москва с ее недавними заявлениями о "начале новой геополитической эры" настроена по-настоящему серьезно. Россия тем самым дает понять, что готова идти на жертвы, возможно, даже большие, чем потеря дохода от продажи газа.

Важно отметить, что цены на газ резко выросли в момент, когда ЕС принял весьма противоречивый план по сокращению потребления газа на 15% в течение предстоящей зимы. Чтобы просто принять хоть какой-то план, потребовалось сделать исключение для ряда стран, а по крайней мере один член Европейского Союза, Венгрия, вообще откровенно выступила против каких-либо запретов. Это было ожидаемо, если учесть, что Будапешт все больше выбивается из так называемого европейского единства, а венгерский министр иностранных дел недавно побывал в Москве, где договорился об увеличении поставок российского газа в Венгрию.

Нынешнее противостояние в итоге сведется к тому, кто готов больше жертвовать, Россия или Евросоюз. Тот факт, что страны Европейского Союза так и не сумели договориться о жестком плане, благодаря которому удалось бы значительно сократить потребление газа, говорит о том, что ЕС будет трудно вести борьбу по таким правилам. Но, возможно, как считают многие члены Евросоюза, жесткий план просто невозможен. В таком случае, судя по всему, когда ситуация обострится до предела, мы снова увидим, как каждая из стран Европейского Союза будет спасать себя сама. Ведь то же мы наблюдали в начале пандемии коронавируса, когда страны гонялись за масками, респираторами и разным медицинским материалом. Ясно, что нынешний энергетический кризис может оказаться куда опаснее.

Зима неумолимо приближается, и энергия понадобится как для европейской промышленности, так и для отопления жилых домов. Политики Европейского Союза уже сейчас предупреждают, что придется вводить ограничения для бизнеса, заводов и даже домохозяйств.

Может, кому-то в Европе это еще не ясно, но открывается фронт борьбы с Россией, на котором воевать будут отнюдь не оружием. И сейчас Россия больше всего надеется, что этой зимой европейские дома и квартиры будут холодными — слишком холодными, чтобы европейцы продолжили поддерживать официальную политику поддержки Украины.

Ведь пока европейцы столкнулись только с инфляцией, которая растет все больше. Пока других негативных последствий, таких как, например, рецессия, они не ощутили. (А она почти точно начнется как в Европе, так и во многих других странах, если центральные банки продолжат резко поднимать процентные ставки.) В худшем случае будущей зимой в Европе будет не хватать не только энергии, но и экономической активности - эти вещи, разумеется, тесно связаны, и тогда люди вскоре потеряют свои рабочие места, и им еще труднее будет платить за дефицит.

Российский обозреватель Сергей Савчук опубликовал сегодня на страницах российского информационного агентства "РИА Новости" материал под символичным названием: "Европа вручила России супероружие против себя". В статье он пишет, что все сокращения поставок газа — это результат проблем с доставкой и возвращением турбины. Сам он в это, конечно, не верит, но такова официальная позиция России. Далее он отмечает, что Европа стала заложником вассальной политики по отношению к Соединенным Штатам.

Интересно было узнать решение, которое он предлагает. Обозреватель пишет о необходимости открыть "Северный поток — 2". Он уже достроен, и его мощность достигает 55 миллиардов кубометров. Одним политическим решением Европа могла бы прекратить агонию, которая становится все тяжелее. Понятно, что это стало бы, как выразился немецкий министр экономики Роберт Хабек, капитуляцией Европы.

Конечно, Европа оказалась в очень сложной ситуации. Но нельзя сказать, что она будет наказана в любом случае, ведь в таком положении она могла бы смириться с судьбой. Нет, Европа, как о том трубят российские государственные СМИ, должна просто… капитулировать.

Пойдет ли она на это? Конечно, Европа не хочет. Так же, как Украина не хочет прекращать собственную агонию, а до недавнего времени у нее еще оставалась такая возможность. В какой-то момент Киеву просто нужно было ясно и громко отвергнуть возможность вступления в НАТО, а сегодня уже неизвестно, поможет ли это…

Савчук завершает материал пассажем: "Мы с вами являемся зрителями уникального исторического спектакля. Перед нашими глазами разворачивается крупномасштабный фарс, в котором политики-русофобы требуют от собственных граждан меньше мыться, не включать кондиционеры в разгар июльской жары, пересесть с машин на велосипеды и любым подобным способом вредить России. Неразрешимое противоречие желаний и реальности состоит в том, что заменить российские энергоносители нечем".

Да, уже много лет говорят о том, что однажды Россия могла бы "перекрыть" газ для Европы. Тогда почему же Европа вовремя не подготовилась к такому варианту? Потому что в экономическом плане это было просто невозможно. Вся европейская конкурентоспособность основана, или была основана, на закупках дешевого российского газа. Поэтому холодный душ еще не самое худшее, что ждет Европу в ближайшем будущем. Если нынешнее противостояние затянется, а, судя по всему, так и будет, Европу ждет неминуемая экономическая деградация, которая примет форму не кризиса, а постоянного состояния. Ведь если Европа утратит то, что у нее всегда было, другие регионы мира быстро заполнят вакуум, и однажды, когда Европа все-таки найдет какое-то решение для своих энергетических проблем, уже будет слишком поздно.

Экономия каждого имеющегося кубометра газа сейчас может лишь смягчить последствия, которые скажутся зимой, но все равно они будут тяжелыми. Тем временем приходят новости о том, что немецкий Ганновер перекрыл подачу горячей воды во все здания общественного пользования из-за растущей нехватки энергоносителей.

Конфликт между Вашингтоном и Москвой явно никогда не прекращался с тех пор, как их войска примерно в это время в 1945 году встретились в Берлине. Мы все видим и все знаем уже более 70 лет, и за это время мы успели понять, что это не наш конфликт. Европа, когда у нее был шанс, а он был, должна была стать мощной державой, центром, а не западом. Известно, что такое Запад, что такое Восток, и кто-то должен был встать между, чтобы ситуация слишком не обострялась. Но этого не случилось.

Ситуация такова, что самым главным вопросом становится "Что делать?". Но сейчас также подходящий момент, чтобы задуматься, что можно было сделать раньше для преодоления этого кризиса? Нужно было решительными политическими шагами распутать американо-российский конфликт на Украине, который назревал еще с зимы 2013 года. Когда Виктория Нуланд появилась на Майдане, а потом в телефонном разговоре с американским послом в Киеве произнесла сакраментальную фразу "К черту ЕС!", нужно было немедленно реагировать. Теперь же выходит, что ее "пророчество" сбывается.