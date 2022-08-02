Глава BrahMos Aerospace: страны Южной Азии и Ближнего Востока хотят купить нашу ракету - Интервью ТАСС

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Главное должностное лицо и управляющий директор российско-индийского совместного предприятия (СП) BrahMos Aerospace Атул Ране в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о подробностях первого экспортного заказа на сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos на Филиппины и в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока, которые в следующие два-три года будут также импортировать их. Атул Ране обозначил сроки, когда могут появиться ракеты BrahMos нового поколения — NG — и гиперзвуковая версия — BrahMos II. Глава СП также заверил, что западные санкции не повлияли на работу российско-индийского предприятия.

— Оцените экспортный потенциал изделий компании. Какие страны могут быть заинтересованы в покупке ракет? С какими странами уже сотрудничаете? Каков объем заказов?

— В 2001 году мы впервые приняли участие в международной выставке — это был авиасалон МАКС. И с тех пор мы представляли нашу ракету на многих экспозициях, на которых разные страны проявляли интерес к ракетам BrahMos.

Согласно межправительственному соглашению о создании предприятия BrahMos, которое заключили Москва и Нью-Дели, сверхскоростная противокорабельная крылатая ракета производится для Индии и России и на экспорт дружественным странам. Дружественные — ключевое слово. Мы можем продавать ракеты только странам, которые в согласии с Россией и Индией, правительствами двух наших стран.

Юго-Восточная Азия — это регион, на который мы смотрим в первую очередь. И это понятно, потому что страны региона — наши соседи, и к тому же в Южно-Китайском море сосредоточено много интересов. Многие страны из этого региона рассматривают приобретение ракеты BrahMos, а также страны Ближнего Востока и Латинской Америки.

Первой сделкой по экспорту ракеты BrahMos стала продажа Филиппинам, что произошло после длительных переговоров. Мы вели их последние несколько лет. Ведь как происходит: многие проявляют интерес к нашим ракетам, говорят: "Да, мы хотим их". Но когда они видят цену, они понимают, что наша ракета дорогая. И хотя они признают, что она лучшая в мире — самая быстрая крылатая ракета, самая смертоносная, — не могут позволить ее себе.

— А какова цена одной ракеты?

— Она соответствует ракете этой категории.

— На разных интернет-ресурсах была информация про $20млн…

— В интернете "гуляет" много цифр, но большинство из них неверны.

Пока мы поставляем наши ракеты индийским вооруженным силам, у нас достаточно прибыли, чтобы предприятие работало. Мы не имеем такой огромной прибыли, как Boeing, Airbus (авиаконцерны — прим. ТАСС) или Lockheed Martin (американская военно-промышленная корпорация — прим. ТАСС). Даже при том, что у нас состоялся первый экспортный заказ на ракеты Филиппинам.

— А сколько ракет будет поставлено по соглашению с Филиппинами?

— Мы подписали соглашение с ними в январе этого года. По контракту мы будем поставлять Филиппинам ракеты в следующие три года.

Мы поставим им три батареи BrahMos — шесть пусковых установок и достаточное количество ракет, чтобы заполнить их. Конкретное число ракет по этому соглашению мы не можем озвучить, об этом надо говорить с представителями Филиппин. Я лишь могу сказать, что им будет поставлено довольно много ракет. Это крупный контракт стоимостью $375 млн. Его реализация позволит Филиппинам отразить любую угрозу в их экономической зоне в океане. Любой, кто проникнет туда, окажется в опасности.

— С какими странами из тех регионов, что вы озвучили, — Латинская Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия — вы еще ведете переговоры по продаже ракеты BrahMos?

— Если вы посмотрите на эти регионы, то это все те страны, с которыми Россия имеет торговые отношения. С ними компания BrahMos ведет переговоры. Мы не можем вести переговоры со странами, с которыми у России нет партнерства. Страны должны попадать под категорию дружественных.

— На каком этапе эти переговоры? И сколько лет они еще продлятся?

— Я думаю, в следующие один-два года еще три-четыре страны в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке станут нашими покупателями. В прессе на эту тему упоминалось много стран — Вьетнам, Индонезия, Малайзия, это что касается Юго-Восточной Азии. На Ближнем Востоке это могут быть ОАЭ, Саудовская Аравия. Мы ожидаем, что в течение двух лет обсуждения завершатся. Это может произойти через полгода, через год, через два. Пандемия коронавируса повлияла на переговоры, геополитика тоже. Продажа оружия — это же не просто продажа. Но я не вижу каких-либо проблем с этими странами.

Оман также интересовался, но пока это только на уровне разговоров.

Что касается Латинской Америки, то на переговоры со странами этого региона потребуется немного больше времени, еще три-четыре года. Это может быть Бразилия, Чили.

— Каковы будут объемы заказов?

— К настоящему моменту BrahMos имеет портфель заказов на $6 млрд — от индийских вооруженных сил, во-первых, и первый экспортный заказ на $375 млн от Филиппин. Я ожидаю, что в следующие три года заказы возрастут еще на $4 млрд. Возможно, за счет экспорта на $2,5–3 млрд в следующие три года. Мы ожидаем такой объем продаж.

— С перечисленными вами странами?

— С любой из них. С кем мы продвинемся на переговорах.

— А что насчет Мьянмы? Была информация, что эта страна является потенциальным покупателем ракет BrahMos.

— Мьянма готова купить, но есть ли у нее деньги? Нам придется организовать финансирование. Многие страны просят нас об этом. Мы должны будем подумать о чем-то подобном кредитной линии для Мьянмы. Если BrahMos пойдет на эти условия, то это будет кредитная линия от Индии, а не от России. Российское правительство может только дать согласие на продажу той или иной стране.

Филиппины заплатили, кстати, из своего бюджета. А со многими странами мы рассматриваем возможности кредитной линии.

— Как вы оцениваете кооперацию России и Индии по созданию ракетного оружия? Сколько ракет уже произведено?

— Наше совместное предприятие достигло мирового уровня благодаря вкладу с обеих сторон — со стороны и Индии, и России: индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) и НПО машиностроения. Противокорабельную ракету мы трансформировали в ракету наземного базирования, затем мы улучшили ее до возможностей запуска с моря и с воздуха. Все эти модификации ракеты разработаны благодаря участию обеих сторон.

Сегодня в мире нет ни одной ракеты, которая была бы равной по характеристикам нашей ракете BrahMos. Нет ни одной крылатой ракеты, которая могла бы быть запущена с трех видов платформ. Ракета BrahMos стала первой в мире. И она сегодня стоит на вооружении индийских сухопутных войск, флота и воздушных сил.

Почему мы достигли таких результатов? Мы много работали. И что очень важно — это доверие между двумя нашими странами. На политическом уровне, на экономическом уровне, на научном уровне. Мы доверяем друг другу.

Когда мы начали работать вместе, с российскими специалистами мы общались на английском языке, а затем они начали говорить на хинди. Индийцы стали говорить по-русски. Образовалась настоящая индийско-российская семья BrahMos.

— Какой следующий шаг в усовершенствовании крылатой ракеты BrahMos?

— Существующая ракета BrahMos имеет прекрасные характеристики — это касается дальности полета, поражающей способности. Мы работаем над ракетой BrahMos следующего поколения.

— Вы имеете в виду BrahMos II?

— BrahMos II мы называем гиперзвуковую версию ракеты. А я говорю о версии, которую мы назвали Next Generation — NG ("Эн-джи"). Эта ракета BrahMos в два раза легче: ее вес — 1300 кг. Сейчас мы сконцентрированы на развитии возможностей для ее запуска с разных самолетов, а затем мы приспособим ее к применению во флоте и на земле. Облегченная версия ракеты может быть запущена откуда угодно.

Мы уже почти закончили работу над эскизным проектом ракеты NG. Мы его рассмотрим в конце августа. И затем мы будем искать финансирование. Обеим странам придется обеспечить нас средствами. И через два с половиной — три года мы начнем ее летные испытания, а через пять лет — уже ее производство.

Мы ожидаем, что интерес к ракете BrahMos версии Next Generation будет в два-три раза выше, чем к классической версии BrahMos. Сегодня у нас общий объем заказов — $6 млрд, который, как мы ожидаем, возрастет до $13 млрд. Когда мы начнем производить BrahMos-NG, ожидаю, что объем заказов стартует с $5 млрд и спустя десять лет дойдет до $45–50 млрд. Такую долю на рынке мы ожидаем.

Один самолет сможет нести много ракет BrahMos-NG. В настоящее время истребитель Су-30 может оснащаться только одной ракетой BrahMos. А ракет BrahMos-NG сможет нести пять.

— Какие еще самолеты смогут нести BrahMos-NG?

— Почти любой российский истребитель — Су-30, Ми-29, индийский "Теджас". Мы готовим ее для оснащения любого истребителя.

— Какое потребуется финансирование?

— В соответствии с договоренностями, которые были зафиксированы при создании предприятия BrahMos, каждая из сторон должна будет участвовать в финансировании. Мы ожидаем, что на развитие NG-версии потребуется $250–300 млн.

— В настоящее время дальность полета крылатой ракеты BrahMos составляет 300км. Какие планы по увеличению этого показателя?

— Все возможно. Мы работаем над увеличением дальности полета ракеты. Мы уже проводим испытания. И мы сможем очень скоро завершить работу над этим. Мы провели некоторые испытания, планируем еще. Летные испытания начнутся очень скоро.

— Как ракеты BrahMos зарекомендовали себя в индийских вооруженных силах? Каковы отзывы непосредственно от военнослужащих?

— Мы провели 30–35 опытно-конструкторских летных испытаний. Всего из них было два неудачных. Затем мы передали их на вооружение. Вооруженные силы Индии уже провели около 65 своих собственных летных испытаний. То есть в общей сложности ракета BrahMos была запущена около ста раз. И была всего лишь пара неудачных запусков. Все системы срабатывали отлично, с точностью.

ВС Индии в восхищении от ракет BrahMos. У сухопутных войск их много на вооружении, четыре полка ракет. Мы ожидаем, что очень скоро будет заказ на пятый полк.

Флот Индии объявил, что ракеты BrahMos — это их передовое ударное вооружение. Все корабли, которые сооружаются для индийских ВМС, будут иметь ракеты BrahMos. Сейчас более дюжины индийских кораблей уже оснащены ими.

Есть корабли, которые пока не имеют возможностей для этого, но идет работа по их модернизации под ракеты BrahMos.

Военно-воздушные силы Индии сформировали эскадрилью Су-30 с ракетами BrahMos, которую они назвали Tiger shark — "Тигровая акула". Они базируются на юге страны. Но проводятся испытания и на севере Индии, несколько уже состоялось. Поэтому ВВС заинтересованы в приобретении большего числа ракет. У них на вооружении находятся Су-30, ожидаю, что они захотят оснастить ракетами BrahMos еще дополнительно 30 своих истребителей.

— Уже идут переговоры по этой теме?

— Это постоянный процесс, мы в постоянном диалоге.

— Когда ожидается его завершение?

— Когда правительство Индии найдет достаточное количество средств на покупку. Сейчас сложное время, когда невозможно тратить деньги только на вооружение. Ведь в целом развитие страны очень важно. Оборонный сектор имеет свой бюджет, но сколько из него может быть выделено на ракеты BrahMos — в этом вопрос. Нужно ведь покупать и много другой техники — корабли, самолеты, танки. Мы ожидаем, что будут заказы и на ракеты.

Я не вижу каких-либо проблем с производством ракет BrahMos в ближайшие 15 лет — я говорю о существующей версии ракеты.

— Как идет работа по созданию гиперзвуковой версии ракеты BrahMos — BrahMos II? Когда планируются первые испытания? Каковы ее характеристики?

— Ее пока нет. Технологии с обеих сторон подготовлены. Их надо совместить и создать ракету.

Весь мир работает над созданием гиперзвуковой крылатой ракеты. США и Китай работают над гиперзвуковыми версиями крылатых ракет. Но у них их нет. Я не знаю ни одну страну, у которой она уже есть. Россия заявила, что провела испытания гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон", которая разработана НПО машиностроения.

— То есть возможно, что гиперзвуковая версия ракеты BrahMos будет иметь характеристики "Циркона"?

— Возможно.

Дизайн гиперзвуковой версии ракеты BrahMos спроектирован обеими сторонами. Когда нам предоставят технологии, мы ее создадим. Изначально речь шла о ее испытаниях в 2021 году, затем в 2024-м. Я считаю, что все же еще нужно пять-шесть лет, когда будут проведены ее первые испытания.

— Если сравнивать гиперзвуковую версию BrahMos с ракетой BrahMos-NG, то какую можно назвать лучшей версией?

— С точки зрения бизнеса NG более важна для нас, потому что речь пойдет о количестве ракет, которые будут проданы.

Гиперзвуковая версия ракеты будет очень дорогой. И покупателей, которые захотят ее приобрести, может быть мало.

Ведь что выгоднее продавать — Mercedes или Toyota? Конечно, Toyota. Также можно сравнить и BrahMos II и "BrahMos-NG.

К тому же мы не сможем экспортировать гиперзвуковые BrahMos. Они будут производиться только для Индии и России. Прежде всего из-за секретности технологий мы не сможем продавать ее другим странам. Кроме того, Индия как страна участница MTCR (Missile Technology Control Regime, Режим контроля за ракетными технологиями — прим. ТАСС) может работать над развитием ракеты дальностью более 300 км и весом более 500 кг, но она не может передавать эти технологии другим странам.

— Обсуждается ли размещение ракеты BrahMos на российских носителях? Если да, то на каких?

— Ракеты BrahMos могут быть размещены на любом российском корабле, как и на любом индийском корабле российского происхождения. У нас есть такой опыт. Также нашими ракетами оснащены истребители Су-30. Все зависит от российского правительства, которое может решить, размещать ли BrahMos на своих носителях. Решение использовать иностранное оборудование в российских вооруженных силах зависит только от него. Сейчас, я полагаю, российские ВС не могут использовать иностранное вооружение. Ракета BrahMos для России частично иностранная.

Ее размещение на российских носителях возможно, если правительство России одобрит.

На каждом собрании акционеров BrahMos, на каждом заседании наблюдательного совета и заседании правления этот вопрос поднимается: когда будет заказ на ракеты BrahMos с российской стороны? Предприятие хочет продавать. Они должны быть на вооружении российских ВС. Но это должно быть уже политическим решением. Мы ждем.

— Повлияли ли антироссийские западные санкции на производство ракет BrahMos? На сотрудничество с другими странами? Какие возникли трудности?

— Никаких трудностей не возникло. Вы знаете, всегда есть какие-то помехи, мешающие набирать скорость. Но мы смогли справиться со всеми этими помехами. Когда Запад ввел санкции, касающиеся ограничений по оплате в долларах, мы еще до этого решили этот вопрос. Не забывайте, что США и Запад ввели санкции давно, после Крыма. BrahMos разобрался со всеми возникшими трудностями.

— В какой валюте идут расчеты? Например, в сделке с Филиппинами как прошла оплата?

— Филиппины заплатили в долларах. Они же заплатили Индии. Санкции против России не повлияли на нас. В экспорте к настоящему моменту у нас не было проблем.

— Какие планы у BrahMos по участию в международных выставках вооружений?

— Мы примем участие в выставке "Армия-2022" в августе, привезем на нее все версии, в том числе эскиз ракеты BrahMos-NG.

Конечно, мы всегда принимаем участие в авиасалонах МАКС. Затем мы собираемся участвовать в выставке вооружений в Таиланде в конце августа, в Индонезии в ноябре, затем в ЮАР. В декабре будет выставка в Египте, мы еще не решили, поедем туда или нет. Все эти страны являются нашими потенциальными покупателями. Как и соседние с ними страны.

А что касается выставок вооружений в Европе, то они нам не нужны, потому что мы не продаем им наши ракеты.