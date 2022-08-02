США не "сольют" Тайвань. Это – не Украина

Тихоокеанский фитиль. Начнется ли война США и Китая из-за Тайваня и какие последствия будут для Украины

Ситуация вокруг Тайваня обострилась из-за планов Нэнси Пелоси посетить остров, пишет "Страна". Автор статьи объясняет, может ли это привести к войне.

Александра Харченко

Угроза глобального военного конфликта в мире становится все реальнее на фоне растущего риска прямого столкновения США и Китая из-за поддерживаемого Вашингтоном острова Тайвань, который Пекин считает своей отколовшейся территорией.

Ситуация обострилась в связи с намерениями спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетить Тайвань. Пекин на это отреагировал крайне жестко. В СМИ обсуждалось даже то, что китайцы готовятся сбить самолет с ней, если он подлетит к Тайваню. Официально таких угроз не звучало, но накануне начала азиатского турне спикера Китай начал масштабные военные учения, а Тайвань привел в боевую готовность свою авиацию и силы ПВО. США же отправили ударную группу кораблей во главе с авианосцем "Рональд Рейган" в Южно-Китайское море.

Буквально несколько дней назад президент США Джо Байден говорил два часа с китайским лидером Си Цзиньпином. Глава КНР предупредил Байдена о недопустимости внешнего вмешательства в отношения Китая и Тайваня. "Играющий с огнем непременно сам себя обожжет", – сказал Си Байдену. После чего в официальном аккаунте 80-й армии Народно-освободительной армии КНР в Twitter появилось короткое сообщение: "Готовьтесь к войне!".

В субботу самолет Пелоси вылетел в Азию и за направлением его полета по сервису Флайтрадар следили десятки тысяч человек. Было много прогнозов чуть ли о начале третьей мировой войны, если самолет подлетит к Тайваню и его собьют. По итогу, правда, Пелоси сделала заявление, где перечислила страны, которые она собирается посетить и среди них Тайвань не назвала. Напряжение несколько спало, но тревожность не исчезла.

Хотя, по мнению экспертов, война на данном этапе не нужна ни Китаю, ни США. Американцы не хотят ввязываться в новый конфликт, пока не закончился конфликт на Украине (ведь в таком случае придется резко снизить помощь Киеву). Китайская экономика в свою очередь пока еще слишком зависит от торговых отношений с Западом. Впрочем, учитывая накал страстей, разумные аргументы против войны в определенный момент могут не сработать.

"Страна" рассказывается почему обостряется ситуация вокруг Тайваня, может ли обострение привести к войне Китая и США, а также какое влияние это окажет на Украину.

"Нэнси, заткнись, это же Китай"

Тайвань – остров в Южно-Китайском море, на который после победы в Гражданской войне в Китае коммунистов в 1949 году, эмигрировала потерпевшая поражение сторона – партия Гоминдань во главе с Чан Кайши. И основала там свое государство – "Китайскую республику". Китай (и подавляющее большинство других стран мира, включая Украину и США) считает Тайвань – китайской территорией.

В то же время традиционно американцы оказывают военную поддержку Тайваню. Остров уже много десятилетий находится под негласным покровительством американцев. Считается (хотя это официально нигде не прописано), что Вашингтон окажет Тайваню прямую военную поддержку, в случае нападения на него Китая. То есть, "подписка" за Тайвань у США жестче, чем за Украину (по крайней мере, так считается).

Китай же давно хочет повторить с Тайванем ту же операцию, что в свое время с Гонконгом – интегрировать его в КНР по принципу "одна страна две системы". В прошлом определенные подвижки в этом направлении были. Но в последние годы сошли на нет. На Тайване у власти находятся силы, которые настроены дистанцироваться от Китая и крепить неформальный союз с США. Да и Вашингтон, который воспринимает КНР как главного соперника, также активно противодействует планам по интеграции острова. На этом фоне напряженность вокруг Тайваня постепенно росла. И достигла пика после того, как самолет Пелоси взлетел и взял курс на Азию. Правда, затем Пелоси заявила, что она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тайвань в этом перечне не значится. Теоретически, впрочем, спикер его может посетить без предварительного анонса.

Однако сейчас такой вариант среди экспертов рассматривается как маловероятный. Слишком высоки ставки. Шансы на то, что китайцы воплотят в жизнь свои угрозы сбить самолет немаленькие. И в таком случае США должны были бы либо дать симметричный ответ (что могло привести к войне между двумя странами), либо "проглотить", что означало бы глобальное унижение Америки.

В принципе, то, что Пелоси, под давлением китайцев, отказалась от визита на Тайвань также можно расценивать как унижение и проявление слабости (и наверняка республиканцы именно так это и будут трактовать, получив таким образом еще один повод для дискредитации демократов). Однако все же куда меньшее.

В американских шоу тем временем вовсю троллят Пелоси и шутят, что Байден чуть ли не силой оттягивает спикера от "драки" с Китаем. "Знаете, что делает Пелоси? Администрация ей говорит: „Не делай этого, Нэнси”. А Нэнси такая: „Нет, я поеду!” Она повторяет эту классическую штуку, когда пьяные белые женщины ввязываются в драку от лица своих мужей. Они кричат: „Знаешь что, мы этого не позволим, мой бойфренд надерет тебе задницу!” И бойфренд такой: „Нет, Нэнси, Нэнси, заткнись, Нэнси, это же Китай”. „Нет, мне все равно, мой бойфренд владеет карате!” „Нэнси, ради Бога, садись в машину, Нэнси”. Никто не хочет мировой войны", – шутил ведущий одного из вечернего комик-шоу на американском ТВ.

"Тайвань для США важнее Украины"

Эксперты отмечают, что ситуация вокруг Тайваня сейчас предельно накалена и взрывоопасна, что может привести к самым непредсказуемым последствиям вне зависимости от того, полетит ли Пелоси на Тайвань или нет.

Стивен Флинн, директор Глобального института устойчивости в Северо-Восточном университете в Бостоне, уверен, что вероятность войны между США и Китаем высока, особенно если Пекин решит вторгнуться на мятежный остров, который считает своим.

"Существует риск вторжения Китая на Тайвань и экспансии Китая в Азиатско-Тихоокеанский регион в попытке превратиться из региональной державы в глобальную. В целом, с точки зрения безопасности, мир находится в совершенно другом стратегическом положении, чем два года назад. И мы находимся в ядерном веке, и поэтому сохраняется риск военного столкновения", – сказал "Стране" Флинн.

Об угрозе войны из-за Тайваня и без визита Пелоси говорит и китайский эксперт Теджун Чжан, профессор по международным отношениям в Шанхайском глобальном институте. "Тайвань более важен для интересов США, чем Украина, и с большей вероятностью возможная эскалация вызовет прямой военный ответ США. ВВП Тайваня более чем в три раза превышает ВВП Украины, Тайвань гораздо важнее Украины в технологическом отношении в регионе и в мире как IT-центр, особенно как крупный производитель чипов.

Геополитически Восточная Азия биполярна, где США являются доминирующей морской державой, а Китай – доминирующей континентальной державой, а Тайвань расположен прямо между двумя сферами. В этом отношении тот, кто контролирует Тайвань, получит преимущество перед другим. Можно утверждать, что для Соединенных Штатов Тайвань важнее Украины как в экономическом, так и в стратегическом плане.

Также Япония еще более не хочет, чтобы Тайвань объединился с материковым Китаем, поскольку считает Тайваньский пролив частью своей жизненно важной линии, особенно когда речь идет о безопасности транспортировки энергоресурсов.

И если Вашингтон в случае с Украиной ясно дал понять, что не будет напрямую вступать в борьбу, с тайваньским вопросом – совершенно иная картина. С момента установления дипломатических отношений между Штатами и Китаем в ​​1979 году в соответствии с законом об отношениях с Тайванем правительство США намеренно занимало расплывчатую позицию в отношении прямого военного вмешательства.

Эта неопределенность эффективно удерживает как Китай от применения силы для объединения, так и Тайвань от провозглашения формальной независимости. В тоже время, Китай может больше потерять в экономическом плане, чем Россия, из-за отчуждения США и их союзников", – сказал "Стране" Чжан.

В тоже время, есть мнение, что американцы могут "слить" Тайвань. "Если Запад не усилит военную поддержку Украины, позиции как Украины, так и Тайваня пошатнутся. Стратегические неудачи администрации Байдена и НАТО не сулят ничего хорошего для реакции Запада на растущую вероятность агрессии Китая против Тайваня. Они делают трижды заявленное намерение Байдена защищать Тайвань пустым звуком. В прошлом месяце председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли публично не согласился с предупреждением бывшего командующего Индо-Тихоокеанским командованием США адмирала Фила Дэвидсона и нынешнего командующего адмирала Джона Акилино о том, что Китай готовится захватить Тайвань в течение следующих шести лет", – сказал "Стране" Джозеф Боско, эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону и бывший сотрудник Пентагона.

Чего ждать Украине

Эксперты отмечают, что в данный момент, как минимум Штаты не заинтересованы в эскалации конфликта. И главная причина – незавершенный конфликт на Украине. Запад и сейчас испытывает очень большие трудности в поставках оружия Киеву, так как его запасы быстро исчерпываются. А если еще начнется конфликт вокруг Тайваня – то поставки могут резко сократиться, так как оружие понадобится в другом месте.

Собственно, угроза войны за Тайвань называется как одна из причин того, что американцы "тормозят" с поставками вооружений Киеву, стремясь сохранить запасы на случай конфликта в Тихом океане. То есть, даже без войны нарастание напряжение вокруг Тайваня прямо сказывается и на конфликте на Украине.

А если вокруг острова начнется открытый военный конфликт, то внимание США к Украине резко ослабнет. "Для США главной угрозой по-прежнему остается Китай, и, если полыхнет в азиатском регионе, украинский вопрос может отойти на второй план, что потенциально способно дать карт-бланш Путину. В целом же мы видим очертания некого антизападного союза, в который могут войти Россия, Китай, Иран и Турция", – сказал "Стране" эксперт вашингтонского аналитического центра Питер Стоун.

"Потенциальный рост напряженности вокруг Тайваня, и, соотвественно, напряженности между Китаем и США, конечно, размывает фокус внимания в отношении Украины, заставляет США, Британию и других партнеров Киева резервировать часть ресурсов на период возможного противостояния с Китаем. Размывание фокуса с Украины может потенциально привести к снижению военной и финансовой поддержки Киева, если это напряжение будет расти. Если же оно перейдет в острую фазу, в открытый конфликт, то Запад не сможет одновременно обеспечивать на высоком уровне поддержку двух конфликтов. А поскольку Китай – стратегический конкурент, в отличие от тактического врага – России, скорее всего ключевые усилия перейдут в зону Китая, Южно-Китайского моря, и поддержка Украины существенно снизится, вырастет вероятность глобального сговора вокруг Украины. Кроме того, Китай традиционно является ключевым регионом сбыта украинской сельскохозяйственной продукции, Китай потенциально может стать одним из переговорщиков по Украине, любое обострение в этом регионе безусловно пойдет во вред Киеву – в экономическом или даже финансово-военном плане", – говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Битва за Тайвань"

Ранее уже обсуждались сценарии, по которым может пойти обострение в регионе.

Подробный разбор прошлой осенью опубликовало агентство Reuters в статье "T-DAY: Битва за Тайвань". Описанные сценарии основаны на интервью примерно с десятком военных экспертов, а также с нынешними и бывшими офицерами из Тайваня, США, Австралии и Японии.

Варианты действий Пекина включают захват отдаленных островов Тайваня, блокаду или тотальное вторжение. "Любой из этих шагов может вылиться в войну между Китаем и Америкой за Тайвань", – отмечалось в статье Reuters.

Впрочем, по выводам агентства, у США мало возможностей защитить Тайвань в случае китайской интервенции. Но, если Америка бросит Тайвань так же, как бросила Афганистан, соседи Китая постараются как можно скорее получить ядерное оружие для самозащиты.

"Если Америка не пожелает или не сумеет защищать Тайвань, ее союзники в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Корею и Австралию, в одночасье стали бы гораздо более уязвимей для военного давления Китая и могли бы озаботиться получением ядерного оружия, чтобы повысить свою безопасность. Однако, по словам нынешних и бывших высокопоставленных представителей командования США, если Америка решит защищать остров, нет никаких гарантий, что она победит становящуюся все более мощной армию Китая", – говорится в статье.

Большинство из сценариев исходят из того, что у Китая нет планов начинать большую войну против Тайваня и США, а действия Пекина будут носит характер "принуждения к миру". То есть речь будет идти об ограниченных боевых действиях с целью заставить Тайвань начать переговоры об объединении с Китаем по модели Гонконга – "одна страна, две системы".

И лишь один из сценариев предусматривает, что Китай масштабно атакует и сам Тайвань, и подразделения американских войск, вслед за чем начинается полномасштабная война во всей Восточной Азии.

Собственно, то, что для обоих основных игроков – США и Китая на данный момент предпочтителен не военный путь разрешения конфликта (хотя и по разным причинам) позволяет надеется, что до открытого столкновения сверхдержав дело не дойдет.

Однако ситуация в регионе крайне взрывоопасна. И любая не вовремя поднесенная спичка может разжечь пожар.