Сингапур намерен закупить боеприпасы для истребителей F-15SG – DSCA

ЦАМТО, 1 августа. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Сингапуру в рамках программы "Иностранные военные продажи" боеприпасов для истребителей F-15SG, услуг обучения и поддержки, а также сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 630 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 25 июля.

Правительство Сингапура обратилось к США с запросом о возможности поставки 90 комплектов аэродинамических поверхностей MXU-651 для 2000-фунтовых УАБ GBU-10 Paveway II; 90 компьютерных групп управления MAU-169 или MAU-209 для 2000-фунтовых УАБ GBU-10 Paveway II; 140 комплектов аэродинамических поверхностей MXU-650 для 500-фунтовых УАБ GBU-12 Paveway II; 140 компьютерных групп управления MAU-169 или MAU-209 для 500-фунтовых УАБ GBU-12 Paveway II; 20 хвостовых комплектов наведения KMU-556 JDAM для 2000-фунтовых бомб GBU-31; 22 хвостовых комплектов наведения KMU-572 JDAM для УАБ GBU-54 Laser JDAM; 200 взрывателей FMU-152; 50 ед. 2000-фунтовых свободнопадающих бомб MK-84; 50 ед. 500-фунтовых свободнопадающих бомб MK-82; 625 ед. 500-фунтовых инертных бомб Mk-82.

Запрос также включает устройства обнаружения лазерного подсвета цели DSU-38 и DSU-40 (PLGS) для GBU-54 Laser JDAM; устройства шифрования KGV-135A; импульсные картриджи, ИК-ловушки и уголковые отражатели; учебные снаряды и учебные бомбы; поставку и поддержку секретного и несекретного программного обеспечения; секретную и несекретную техническую документацию; поддержку интеграции оборудования и испытательное оборудование; поддержку и вспомогательное оборудование для самолетов и боеприпасов; комплекты телеметрии; участие и поддержку военных учений; доставку, поддержку воздушных перевозок; реактивное топливо; поддержку дозаправки в воздухе; обучение личного состава, учебное оборудование и техническое обслуживание; медицинские и другие услуги, связанные с учениями и подготовкой; обмундирование и снаряжение для личного состава; поддержку строительства инфраструктуры; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность стратегического партнера в Азии.

В уведомлении отмечается, что продажа запрошенных систем вооружения позволит ВВС Сингапура продолжить программу Peace Carvin V по подготовке летчиков для безопасного и эффективного управления самолетом F-15. Хорошо зарекомендовавшая себя программа обучения летчиков на базе ВВС США "Маунтин-Хоум" будет поддерживать взаимодействие и повышать оперативную совместимость с вооруженными силами США. При этом ВВС Сингапура не испытают затруднений при принятии новых систем на вооружение.

Генеральный подрядчик проекта пока не выбран.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.