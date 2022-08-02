Вопроса о вступлении Сербии в ОДКБ и подписании договора о взаимной военной помощи нет в повестке дня - Песков

Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что вопрос о возможном вступлении Сербии в ОДКБ и о возможном подписании договора о взаимной военной помощи не стоит в повестке дня - отношения между двумя странами союзнические и глубокие.

На вопрос журналистов о перспективах вступления Сербии в ОДКБ и подписании двустороннего соглашения о военной помощи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Честно говоря, такого вопроса не было на повестке дня. У нас с Сербией союзнические, весьма откровенные, очень глубокие отношения. Безусловно, наши отношения будут развиваться".

Он отметил при этом: "Будет развиваться и силовая база, но будут ли там такие элементы - сейчас я сказать не могу".