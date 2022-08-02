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Интерфакс-АВН

Турция и США в августе проведут встречу для обсуждения сделки по F-16 - министр обороны

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Самолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции.
Источник изображения: © AP Photo / Kenan Gurbuz

Стамбул. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Турция и США 15 августа проведут техническую встречу для обсуждения сделки по приобретению истребителей F-16, сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на министра обороны страны Хулуси Акара.

"Турция и США проведут техническую встречу по сделке по F-16 15 августа", - приводит "Анадолу" слова Акара.

Министр обороны отметил, что Греция сделала попытку отговорить США от продажи истребителей, однако она не увенчалась успехом. Он назвал позицию Греции "ненормальной".

При этом Акар отметил, что Турция готова как к положительному, так и к отрицательному исходу переговоров.

"Анкара надеется на позитивный итог переговоров по поставкам F-16 из США. В противном случае, в мире уже много альтернатив. Не исключены новые решения", - заявил Акар.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Турция
Продукция
F-16
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