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Военное обозрение

Издание Politico предсказывает переключение внимания США с Украины на Тайвань в случае активизации действий КНР

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Источник изображения: topwar.ru

США могут переключить основное внимание с событий на Украине на Тайвань, если Китай поспособствует дальнейшей эскалации ситуации. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на одного из высокопоставленных европейских дипломатов.

В Европе считают, что переключение внимания на Тайвань будет худшим сценарием. Ведь в этом случае основная помощь США будет направляться Тайваню, а Украина фактически будет оттеснена на второй план. Это, кстати, очень выгодно России, так как позволит проводить специальную военную операцию куда более стремительными темпами.

В настоящее время в НАТО не особо беспокоятся по вопросу тайваньского кризиса. Ситуация с островом прямо не угрожает европейским странам. Однако все может измениться в любой момент. Показательно, что в роли провокатора тайваньского конфликта выступают сами США. Учитывая статус Тайваня и проблемные отношения с Китаем, верхом и политического цинизма, и политической глупости была история с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Восточную и Юго-Восточную Азию.

Никто не заставлял американскую администрацию афишировать предстоящий визит Пелоси в регион и подчеркивать, что она посетит Тайвань. Но это было сделано явно с целью прощупать серьезность намерений Китая.

Показательно, что визит Пелоси был анонсирован почти сразу после того, как прошли телефонные переговоры президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. Байден уверял китайского лидера, что не поддерживает стремление Тайваня к суверенитету. И тут – сообщение о предстоящем визите Пелоси.

Пока делегация во главе с Пелоси находится в Сингапуре. В планах спикера – обсуждение с союзниками США в Азиатско-Тихоокеанском регионе важнейших вопросов. Полетит ли Пелоси на Тайвань, до сих пор неизвестно.

В ожидании визита находятся и части Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ранее они начали военные маневры в провинции Фуцзянь. Эту приграничную провинцию материкового Китая отделяет от Тайваня лишь Тайваньский пролив. Что интересно, в учениях задействовали амфибийную технику китайских мотострелковых соединений, а это прямой намек властям Тайваня.

В самом Китае ряд СМИ выступал с предложениями просто сбить самолет Пелоси. Конечно, Пекин на такое никогда бы не пошел, но сам факт растущей очень быстрыми темпами напряженности в отношениях Китая и США впечатляет. Если так пойдет и далее, Вашингтону действительно придется выбирать одно из направлений – украинское или тайваньское. Активную борьбу на два фронта, против двух великих держав, США в сложившейся ситуации не потянут.

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