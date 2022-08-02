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Вестник Мордовии

Смертоносная ракетная "Точка" в КНДР была улучшена и теперь бьет на 220 км

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Источник изображения: Фото: militaryrussia.ru

Продолжаем рассказывать о ракетных системах, выпускаемых в Северной Корее. В прошлый раз в материале "Хваленый HIMARS по сравнению с ней - хлопушка: 600-мм РСЗО из КНДР" рассматривались реактивные системы залпового огня. На этот раз речь пойдет о KN-02 Toksa или Hwasong-11. Баллистические ракеты являются местной модификацией известной советской 9K79 "Точка" (SS-21 Scarab по натовской классификации).

По некоторым данным, в 90-е годы в рамках военно-технического сотрудничества между Сирией и КНДР Дамаск передал своим партнерам некоторое количество "Точек".

Специалисты "Страны утренней свежести" не только смогли их скопировать, но и значительно усовершенствовали. Так, модернизированный образец уже имеет дальность до 140 км и массу боевой части 485 кг.

Еще одна версия, с облегченной до 250 кг боеголовкой, способна бить до 160 км. Высокая точность обеспечивается применением оптической корреляционной головки самонаведения.

Ракетная установка монтируется на шасси трехосного автомобиля, похожего на те, что выпускаются Минским автозаводом.

Известно, что такие комплексы были закупленными сирийскими правительственными войсками. В то же время в КНДР продолжались работы по дальнейшему совершенствованию. По некоторым данным, в настоящее время существуют варианты, которые могут уничтожать объекты на расстоянии уже 230 км. Кроме того, вероятно, уже имеется противокорабельная модификация с дальностью действия до 300 км.

Вслед за "Точкой" - KN-02 Toksa в настоящее время созданы ракеты, внешне похожие на американские ATACMS и российские "Искандеры". О них мы расскажем в последующих публикациях.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Сирия
США
Продукция
HIMARS
Искандер
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