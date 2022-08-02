Эта российская подлодка — самая тихая в мире. НАТО зовет ее "черной дырой"

НАТО называет эту российскую подлодку "Черной дырой" по одной устрашающей причине

Основу российского неатомного флота составляют подлодки "Проекта 877", которые Запад называет подлодками класса Кило, пишет TNI. ВМС США дали им прозвище "черная дыра", потому что они очень незаметны.

Кайл Мизоками

В отличие от военно-морских сил США, которые полностью сделали ставку на атомные двигатели, Россия держит как дизельные, так и атомные подводные лодки. Атомные подлодки Россия использует для продолжительного патрулирования открытого океана, а для конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и в ближнем зарубежье вполне достаточно ее дизельного флота.

Основу российского неатомного флота составляют подлодки "Проекта 877" ("Палтус"), которые НАТО и Запад называют подлодками класса Кило. ВМС США дали им прозвище "черная дыра", потому что усовершенствованные модели "Палтусов" очень незаметны. Эти подлодки более или менее непрерывно производились в течение 30 лет, что свидетельствует об их эффективности на море.

Изначально подводные лодки класса Кило создавались для обслуживания военно-морских сил стран Варшавского договора, на смену старым лодкам класса "Виски" ("Проект 613", — прим. перев.) и "Фокстрот" ("Проект 641", — прим. перев.). Длина подлодки всего 238 футов (примерно 73 метра), ширина — 32 фута (примерно 10 метров), подводное водоизмещение — 3 076 тонн. Экипаж ее состоит всего из 12 офицеров и 41 рядовых, а также может 45 дней обходиться без пополнения запасов.

Эти лодки снабжены двумя дизельными генераторами и электрическим приводом, что обеспечивает им достаточно мощности для того, чтобы двигаться со скоростью 10 узлов на поверхности и 17 узлов под водой. Они небыстрые. Дальность действия у них от 6000 до 7500 морских миль, а значит, они могут из штаба российского Северного флота пропатрулировать тысячу морских миль, а затем отправиться к Кубе.

Особенно глубоко нырять они тоже не могут. По информации книги "Боевые корабли мира", подлодки класса Кило могут погружаться максимум на 984 фута (350 метров). Эти лодки особенно хорошо работают на мелководье, так как пара туннельных винтов, работающих от низкоскоростных двигателей, позволяют им действовать ближе к морскому дну.

В этих субмаринах использовано множество шумозаглушающих технологий. Описания гласят, что ее корпус имеет форму, приблизительно напоминающую каплю, что сильно снижает сопротивляемость воды при движении по сравнению с более старыми моделями времен Второй мировой войны. Энергетическая установка изолирована резиновой основой и потому не касается корпуса, что препятствует превращению вибраций в шумы, которые могут быть слышны за пределами лодки. У подлодки безэховое покрытие, не дающее шумам отражаться от нее, которое иногда на фотографиях придает субмарине тяжеловесный вид. Система регенерации воздуха может снабжать экипаж кислородом до 260 часов, а это значит, что подлодка может находиться под водой почти две недели.

Сенсорное оборудование состоит из гидроакустического комплекса МГК-400 "Рубикон" (по классификации НАТО: Shark Gill — "Акульи жабры"), обнаруживающего шумы низкочастотного и звукового диапазона, а также радиопеленгатора с пассивной антенной решеткой на корпусе. Также эти подлодки оснащены высокочастотным радаром МГ519 "Маус Роар" (MG519 Mouse Roar) для того, чтобы классифицировать цели и избегать мин. Для обычной навигации на поверхности моря у подлодок класса Кило есть радар МРК-50 "Альбатрос".

Наконец, у этих подлодок есть шесть торпедных труб стандартного 533-миллимитрового диаметра, которые изначально были сконструированы для перевозки самонаводящихся торпед и 18-ти противолодочных ракет комплекса "Вьюга" (SS-N-15A Starfish по классификации НАТО). На последних выпущенных лодках этого класса, две из торпедных труб способны выпускать дистанционно управляемые торпеды. Также уникальной особенностью этого класса стало наличие места, где может разместиться моряк с переносным зенитным ракетным комплексом "Игла", предназначенным для поражения низколетящих воздушных целей.

У Советского Союза в ходу было 24 подводные лодки класса Кило, 11 из которых до сих пор используются Россией. Одну продали Польше, и она до сих пор в рабочем состоянии, другая, проданная Румынии, уже вышла из строя. Десять были проданы в Индию: девять их них еще используются, а одна загорелась и утонула в августе 2013 года. Три подлодки этого класса есть у Ирана и две — у Алжира. Китай купил две такие лодки после окончания холодной войны.

Эти подводные лодки стали одними из первых военных кораблей, которые Россия начала строить после распада СССР. Усовершенствованная версия подлодок класса Кило, известная под названием "Проект 636.3" или "Варшавянка" (по классификации НАТО — "Improved Kilo"), была разработана, чтобы обновить флагманские подводные силы России и получить твердую валюту от экспорта.

"Проект 636.3" по сравнению с предыдущей версией был усовершенствован по всем параметрам. Размеры субмарины остались практически теми же, а вот изгиб корпуса был изменен с целью улучшения его гидродинамических свойств. Она стала еще более бесшумной благодаря лучшей изоляции механизмов, часть из которых была перенесена в другие места лодки, где они производят меньше шума. Кроме того, по сравнению с предыдущими версиями на 25% увеличился радиус действия подлодки. Большая часть сонарных систем, однако, осталась той же, что и в оригинальной версии класса Кило.

Одним из основных улучшений подлодок "Проекта 636.3" стало то, что появилась возможность запускать с них крылатые ракеты "Калибр", которые получили экспортное название "Клуб".

Китайская Народная Республика стала одним из первых покупателей подлодок "Проекта 636.3", приобретя десять штук в 1990-е годы. Они, по-видимому, были поделены между Восточным и Южным флотами. Другим покупателем стал Алжир, купивший две обновленные подлодки класса Кило в дополнение к паре оригинальных.

Сама Россия заказала шесть таких подводных лодок, чтобы укрепить собственный подводный флот. Последняя из них, субмарина "Колпино" в 2018 году вышла с Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. Россия, по-видимому, приостановила дальнейшие закупки подлодок класса Кило, стремясь перейти на класс "Лада".

Класс Кило оказался очень успешным как в техническом, так и в экспортном отношении. Подводная лодка, которая была чем-то второстепенным для советских союзников, в глазах НАТО стало легендой. За 33 года было создано 53 субмарины, которые часто обеспечивали российским верфям жизненно важную работу, позволяя продолжать функционировать в голодные годы после окончания холодной войны.

*ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная на территории РФ