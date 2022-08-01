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Военное обозрение

В Швеции около половины военных лётчиков грозят уйти в отставку из-за неудовлетворительных условий службы

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Источник изображения: topwar.ru

Шведская армия столкнулась с серьезными проблемами. Уже в ближайшем будущем войска данной скандинавской страны могут лишиться около половины военных летчиков.

Последние пригрозили своему командованию, что уйдут в длительный отпуск или и вовсе покинут службу этой осенью, если не будет решен вопрос с неудовлетворительными условиями труда (службы). Шведские асы жалуются на низкую заработную плату и будущую пенсию. Об этом накануне сообщило местная газета Aftonbladet.

Стоит отметить, что в ВС Швеции и без того наблюдался «кадровый голод». Теперь, когда летчики подняли «бунт», ситуация серьезно осложнилась.

Тревогу по поводу кадрового кризиса еще в июне забил командующий ВВС Швеции Карл-Юхан Эдстрём. Со слов военного, если летчики, которые уже ушли в отпуск, решат не возвращаться на службу, это нанесет серьезный ущерб боеспособности шведской армии.

В свою очередь, ситуацией кране обеспокоен и глава Минобороны Швеции Петер Хультквист. Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию, как «сложную» и заявил, что ведомство относится к ней очень серьезно.

Как сообщил изданию Карл-Юхан Эдстрём, Минобороны, профсоюз военных офицеров и организации по защите интересов военных лётчиков в последний месяц вели активные переговоры и даже добились определенного прогресса в решении вышеописанной проблемы. Однако в том же профсоюзе военных офицеров заявляют, что переговоры еще даже не начинались, так как у минобороны нет соответствующего мандата на их проведение.

Как бы там ни было, очевидно, что у шведской армии серьезные проблемы. В то же время, страна уже в этом году может стать членом НАТО. При этом усилит ли она альянс или наоборот станет его «слабым звеном», покажет уже ближайшее время после вступления.

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Страны
Швеция
Проекты
NATO
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