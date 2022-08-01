Эксперт: США не могут повторить успех "грозы любого флота" – "Циркона"

МОСКВА, 31 июля/ Радио Sputnik. Американские ученые не могут приблизиться к достижениям российских разработчиков гиперзвукового оружия, в особенности ракеты "Циркон", считает военный эксперт Василий Дандыкин.

"У американцев, как известно, дела на этом фронте идут не очень хорошо. Испытания успехом не завершаются. Возможности и тактико-технические характеристики их ракет так же уступают нашим", – цитирует его ФАН.

Дандыкин отметил, что "Циркон" является уникальным вооружением.

"При скорости ракеты в восемь-девять махов, сбить ее практически невозможно. Она имеет достаточно большую дальность полета. Это гроза любого флота, включая авианосные ударные соединения. Это оружие, которое не имеет аналогов в мире. Почему поставят первым на корабль "Адмирал Горшков"? Эта ракета там испытывалась", – сказал он.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент РФ Владимир Путин анонсировал поставку войскам "не знающих никаких преград" ракет "Циркон".