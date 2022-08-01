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Интерфакс-АВН

Морская доктрина открыто обозначила зоны национальных интересов России - Путин

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Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Санкт-Петербург/Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - В новой Морской доктрине РФ открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Чёрном море, заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что их защита будет твердо обеспечиваться всеми средствами.

Выступая в воскресенье на Главном военном морском параде, Путин сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России. "Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - заявил Путин.

Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами".

В опубликованном позднее в воскресенье документе, в частности, говорится, что курс США на доминирование в Мировом океане является основным вызовом нацбезопасности России, равно как территориальные претензии к РФ ряда государств, касающиеся некоторых её приморских и островных территорий, а также продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам страны.

В Морской доктрине названы важные зоны, влияющие на экономику страны, национальную и стратегическую безопасность - среди них Курильские и Балтийские проливы, Чёрное море и восточная часть Средиземноморья.

Одним из основных рисков для морской деятельности России является нехватка зарубежных баз ВМФ, говорится в документе. В частности, в связи с этим приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении являются сохранение и поддержание военно-морского присутствия РФ в районе Персидского залива на основе пунктов материально-технического обеспечения в Красном море и в Индийском океане.

Новая Морская доктрина предусматривает, что Россия, при исчерпании возможностей политико-дипломатических и других несиловых инструментов в жизненно важных районах Мирового океана, может применить военную силу.

Заявлено, что РФ в Атлантике будет отстаивать свои национальные интересы и противостоять попыткам НАТО продвигать военную инфраструктуру к границам России.

Россия намерена совершенствовать и развивать группировку сил Черноморского флота в Крыму и на побережье Краснодарского края, будет осуществлять контроль военно-морской деятельности иностранных государств в акватории Северного морского пути, говорится в документе.

В качестве приоритета обозначено упрочение лидирующих позиций РФ в освоении морских пространств Арктики.

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Индия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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