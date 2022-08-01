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Интерфакс-АВН

Новая морская доктрина предусматривает строительство пунктов обслуживания ВМФ РФ в Средиземном море и АТР

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Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" во время учений в Средиземном море
Фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров" во время учений в Средиземном море.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - РФ планирует построить новые пункты для обслуживания ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Средиземном море, говорится в новой Морской доктрине.

Согласно опубликованному документу, среди приоритетов - формирование в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона пунктов материально-технического обеспечения в целях создания условий для межфлотских переходов сил Военно-Морского флота.

"Создание условий для военно-морского присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволяющего осуществлять контроль за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе", - говорится в документе.

В средиземноморском регионе в приоритетах укрепление партнерства с Сирийской Арабской республикой и обеспечение на постоянной основе военно-морского присутствия Российской Федерации в Средиземном море на основе пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

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Страны
Россия
Сирия
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