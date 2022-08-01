СМИ США: НАТО пора готовиться к неприятному сюрпризу от РФ – отказу от оборонительной доктрины

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НАТО пора готовиться к неприятному сюрпризу от РФ – отказу от оборонительной доктрины. Вероятность того, что президент России Владимир Путин планирует смену статуса-кво, весьма велика.

Как сообщается в американском журнале Newsweek, такое мнение высказывают в своем докладе эксперты Оборонного колледжа НАТО.

На эти мысли их наводит анализ проведения российскими военными спецоперации на Украине. Аналитики альянса предполагают, что она ведется так, чтобы исключить ослабление возможности Вооруженных сил России противостоять НАТО.

Сохранение способности участия и в операциях против НАТО могут объяснить некоторые особенности и «сюрпризы» армии РФ на Украине

- говорится в докладе.

Аналитики утверждает, что их версия объясняет многие действия российских военных, которые на первый взгляд могут показаться нелогичными. В частности, если следовать их версии, уже не кажется странным, что Россия очень ограниченно применяет новейшие образцы техники, в большей степени пользуясь более старыми и якобы недостаточно точными системами. Как на подтверждение своей теории они также указывают на ограниченное применение армией РФ воздушных средств и кибервозможностей.

С другой стороны, доводы специалистов НАТО могут привести и к выводам, абсолютно противоположным тем, которые были ими сделаны. В частности, можно предположить, что Россия вовсе не планирует нападение на альянс, а лишь учитывает вероятность агрессии НАТО.