Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении, в Ереване опровергают

Баку/Ереван. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана сообщило об интенсивном обстреле в субботу вечером и в течение ночи своих позиций со стороны Вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.

"Начиная с вечера 30 июля и в течение ночи 31 июля, подразделения вооруженных сил Армении подвергали интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Гедабекского и Кельбаджарского районов (на границе Азербайджана с Арменией - ИФ-Аз)", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, по данным азербайджанского Минобороны, обстрелу подверглись "позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Амиранлар Ходжавендского района".

В военном ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии "приняли адекватные ответные меры".

В свою очередь Минобороны Армении назвало "дезинформацией" это сообщение Баку. "Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. ВС Армении в ночь на 31 июля не открывали огня по позициям ВС Азербайджана в восточном направлении армяно-азербайджанской границы", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.