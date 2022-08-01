Нуланд и Спартц: как повлияли на украинский конфликт две Виктории из США

Украина: сказ о двух Викториях

Так сложилось, что в конфликте на Украине со стороны США не последние роли сыграли две Виктории — Нуланд и Спартц, пишет The American Thinker. По мнению автора статьи, во взглядах на ситуацию есть два "мировоззрения", которые и олицетворяют эти женщины.

Дж. Мерфи Донован (G. Murphy Donovan)

Прокси-войну на Украине теперь можно назвать "сказом о двух Викториях". Идёт борьба мировоззрений заместителя госсекретаря Виктории Нуланд (Victoria Nuland) и конгрессвумен от Индианы Виктории Спартц (Victoria Spartz).

Нуланд волшебным образом исчезла из заголовков после фазы пост-госпереворота в ее украинском фиаско, которому сейчас уже почти десять лет. Напомню, жёсткий неоконсерватор Нуланд сыграла важную роль в событиях 2014 года, в результате которых был свергнут Виктор Янукович и украинский режим, посмевший обратить взор на восток и увидеть в Москве потенциального союзника.

Напомню также, что ответила Нуланд, когда её спросили об озабоченности Европы: "К чёрту ЕС". (F*ck the E.U.)

Вот вам и так называемая союзническая солидарность.

Нуланд немало засветилась в махинациях по свержению власти: она поддержала киевских фанатиков "Правого сектора"*, но Россия в прошлом месяце обстоятельно ликвидировала угрозу под Мариуполем. Снискавший дурную славу батальон "Азов" и группа анархистов-добровольцев были переправлены после 2014 года в Донбасс, чтобы подавить пророссийских сепаратистов. Многие так называемые украинские неонацисты являются прямыми политическими последователями Степана Бандеры — коллаборациониста СС, которого до сих пор прославляют в Киеве. Бандера был одним из участников Холокоста, который не понёс наказания за свои преступления.

После того как членство Украины в НАТО заняло центральное место в повестке Киева, многие элементы атрибутики украинских нацистов — флаги и нашивки СС — куда-то пропали, но Степан Бандера по-прежнему является символом страны.

Сейчас, когда остатки "Азова" находятся в российских лагерях для пленных, стратегическая цель Владимира Путина по денацификации кажется достижимой, и, вероятно, операция кончится победой Кремля и… Киева. "Правый сектор"* всегда представлял бо́льшую угрозу Киеву, чем Москве. Когда российская армия завоюет оставшиеся территории Донбасса, Кремль добьётся второй стратегической цели: создание надёжной буферной зоны между НАТО и Россией.

Как и в случае с Крымом, Москва сейчас вряд ли откажется от стратегически важных земель, особенно буферной зоны, полученной кровью российских солдат.

Теперь — о Виктории Спартц (член Палаты представителей от штата Индиана). Дерзкая и прямолинейная конгрессвумен украинского происхождения легко может раскусить марионетку. Спартц разглядела русские буквы на стенах Киева. Одинокая отважная дама осмеливается критиковать Зеленского и его марионеток и указывает на два главных стратегических недостатка его команды: коррупция и сговор.

Проблема коррупции оставалась запретной темой на протяжении почти десяти лет, потому что слишком уж много нитей вели к Джо Байдену в бытность ответственным за политику администрации Обамы на Украине. В должности вице-президента Байден вместе с братом и сыном пользовался кризисом, в который скатывался Киев в 2014-2016 годах. В то время это семейство, вероятно, думало, что дела у Джо Байдена идут как нельзя лучше, и поэтому решило провернуть свои преступные схемы, пока можно было бесплатно кататься в командировки. Коррупция на Украине, а также в Афганистане и Вьетнаме, ещё никогда не обходилась без участия Вашингтона.

Другое дело проблема украинского заговора — тёмная, непонятная история. Так сразу и не догадаешься. Падение Херсона могло бы о многом сказать, если бы Вашингтон, Брюссель и поддерживающие их СМИ не были так заняты культом Зеленского. Когда российские силы подошли к городу, мосты были уже заминированы, но их так и не взорвали. Это позволило россиянам практически беспрепятственно взять дельту, а там уже нанести удар по Николаеву и Одессе.

Очевидно, важную роль в завоевании дельты Днепра сыграли пророссийски настроенные украинцы. Такое предположение сделала Виктория Спартц. Москва открыто поддерживает свою пятую колонну и предусмотрительно предлагает всем желающим на завоёванных/оккупированных территориях российские паспорта.

Будучи родом из Украины, Виктория Спартц честно признаёт, что проблема заговора не ограничивается Херсоном. Одесса ещё с советских времён традиционно считалась курортом с тесными связями с российскими элитами. Если когда-нибудь падёт Одесса, то будет как с Херсоном — не в боях, а из-за пятой колонны.

И тогда, возможно, игра для Украины будет окончена.

В ближайшее время должно произойти два решающих события: ноябрьские выборы в американский Конгресс и украинская зима. Брюссель и Вашингтон, очевидно, пытаются замаскировать недостатки проблемной Украины в преддверии ноября. Россия явно лучше переживёт зиму, чем Украина, Европа и США, которых вот-вот накроет волна политических и экономических потрясений чудовищных, если не сказать непредсказуемых, масштабов.

С наступлением зимы в США и Европе, "война с Путиным", как и Афганистан, может стать для Байдена тяжёлой ношей, очередным самоунижением. О Кремле мы знаем две вещи. Там могут выдержать и потери, и суровую зиму. Но нет никаких исторических свидетельств и современных доказательств, которые бы подтверждали, что Европа или США могут вместе или в одиночку терпеть или наслаждаться подобными неудобствами, не говоря уже о надвигающемся экономическом кризисе. Признаки усталости видны во всём: пресса переключилась на другие темы, Украина больше не занимает первые полосы американских газет.

Пока россияне побеждают. Им ещё предстоит достать зимнюю одежду, обувь и лыжи.

Никто так не силен в войне и в зиме, как русский.

Дж. Мерфи Донован — автор материалов о политике в сфере нацбезопасности. Полковник Донован возглавлял исследования о России (СССР) в интересах разведуправления ВВС США.

*экстремистская организация, запрещенная в России