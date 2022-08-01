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Интерфакс-АВН

Военкино презентует на форуме "Армия-2022" механизм и критерии отбора кинопроектов, которые могут получить от него поддержку

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Флаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Фонд поддержки военно-патриотического кино (Военкино) в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022" презентует механизм и критерии отбора кинопроектов, которые могут получить поддержку Военкино, сообщает в субботу пресс-служба фонда.

В Военкино рассказали, что фонд примет участие в работе форума "Армия-2022". "В ходе работы секций дискуссионного клуба Военкино генеральный директор фонда Максим Ксензов расскажет о ключевых направлениях деятельности организации и презентует механизм и критерии отбора кинопроектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в рамках научно-деловой программы форума фонд проведет четыре сессии дискуссионного клуба Военкино, в ходе которых признанные специалисты киноиндустрии, министерства обороны РФ, министерства просвещения и других федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций обсудят актуальные вопросы киноиндустрии по основным направлениям деятельности Военкино - производство, поддержка, вовлечение и смыслы. К дискуссиям будут привлечены участники форума.

"Также на площадке фонда пройдет интерактивная панель "Настоящий защитник", рассчитанная на молодежную аудиторию. В игровой форме участники форума - молодые артисты и будущие кинорежиссеры - сформируют образ современного защитника Отечества", - добавили в пресс-службе.

Фонд поддержки военно-патриотического кино создан в 2022 году по решению президента России при содействии Минобороны РФ. Отличительная особенность фонда - комплексный подход, который включает непосредственное производство, содействие продвижению проектов, их трансформацию и взаимное обогащение для получения мультипликативного эффекта, а также формирование среды, которая будет способствовать продвижению инициатив, поддерживаемых фондом.

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