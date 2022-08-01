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Военное обозрение

Норвежское СМИ: Россия пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии

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Источник изображения: topwar.ru

Российский Военно-морской флот регулярно проводит ракетные стрельбы и другие учебные мероприятия вблизи 12-мильной морской зоны, пределы которой считаются территориальными водами Норвегии. Для официального Осло и местных жителей это является серьезной проблемой.

Такое мнение высказывается в материале норвежской телерадиокомпании NRK.

Его автор утверждает, что своими действиями Россия запугивает западные страны и пытается сорвать совместные учения НАТО у берегов Норвегии. Помимо прочего, отмечает норвежское СМИ, стрельбы россиян создают значительные неудобства для судоходства и рыболовства в регионе, ведь во время их проведения обширные акватории нейтральных вод закрываются. Разумеется, больше всего достается местным рыбакам, которым приходится нести дополнительные убытки.

И ладно бы ВМФ РФ действовал только где-нибудь вблизи Кольского полуострова или в Баренцевом море, как это происходило еще со времен Холодной войны. Но нет, сейчас стрельбы российского военного флота все чаще проводятся и дальше на юг, вдоль всего норвежского побережья.

Хуже всего, по мнению норвежских журналистов, что российским военным, ставшим источником всех этих проблем, официально невозможно предъявить никаких претензий, так как они действуют исключительно в нейтральных водах и не нарушают международного законодательства.

А так как в последние годы Осло все чаще ведет себя недружественно по отношению к россиянам, в частности, к тем, которые живут и работают на Шпицбергене, то и Москву проблемы норвежских рыбаков теперь волнуют в самую последнюю очередь.

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Страны
Норвегия
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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