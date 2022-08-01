Контрольно-испытательная станция для ракеты "Ангара-А5" создается на предприятии "Полёт" - "Роскосмос"

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - На Производственном объединении (ПО) "Полёт" идёт создание контрольно-испытательной станции для ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", сообщил "Роскосмос" в субботу.

"Ввод контрольно-испытательной станции в эксплуатацию позволит предприятию производить комплексные испытания всей ракеты "Ангара-А5" в сборе и отгружать готовые ракеты прямо с ПО "Полёт" на космодромы", - сказал заместитель директора ПО "Полёт" - главный инженер Сергей Богочанов, слова которого приведены в сообщении госкорпорации.

По словам Богочанова, на станции сейчас ведутся отладка интерфейсов и взаимодействий систем, подключение отдельных элементов.

Как сообщалось, основным заказчиком семейства ракет "Ангара" является Минобороны России. На космодроме Восточный ведётся строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет этого семейства.

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведётся процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полёт", также входящий в Центр. С 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжёлых и двух лёгких ракет. Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъёмности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от лёгкого до тяжёлого классов в диапазоне грузоподъемности от 3,5 т ("Ангара-1.2") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.