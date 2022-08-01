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Интерфакс-АВН

Министр обороны Азербайджана отдал приказ о готовности к немедленному пресечению любой возможной провокации противника

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Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

Баку. 30 июля. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе служебного совещания на Центральном командном пункте в субботу приказал военным быть готовыми к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

"Министр обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, и отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Там отметили, что служебное совещание прошло с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства. К работе совещания посредством видеосвязи были привлечены командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

До внимания участников совещания было доведено, что в войсках предстоят проверки по итогам шестимесячного процесса боевой подготовки.

Согласно сообщению Минобороны, Гасанов дал указание уделить внимание профессионализму военнослужащих и боевой подготовке войск в новом учебном периоде, повышению интенсивности учений и полевых занятий, а также поддержанию уровня боеготовности подразделений на высоком уровне.

Министр обороны дал поручения соответствующим лицам о завершении работ в соответствии с планом подготовки к зиме в подразделениях, своевременной доставке необходимых ресурсов подразделениям, особенно дислоцированным в гористой местности, приему и размещению новобранцев в соответствующих подразделениях, а также организации работ по подготовке к церемониям военной присяги на высоком уровне.

Проанализировав процесс соблюдения правил безопасности в повседневной служебной деятельности, Гасанов особо подчеркнул важность регулярного доведения этих правил до личного состава и постоянного контроля за их неукоснительным соблюдением.

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Страны
Азербайджан
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Военные учения
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