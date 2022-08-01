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Военное обозрение

Сигнал Анкаре: Сирийская армия впервые провела военные учения совместно с курдскими формированиями

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Курдские боевики
Курдские боевики.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Rodi Said

Источник изображения: topwar.ru

В рамках сдерживания турецкой экспансии на севере Сирии, сирийская армия с привлечением курдских артиллеристов и подразделений специального назначения провела масштабное учение по форсированию водных преград в районе Алеппо.

В рамках учений совместные силы возвели понтонные переправы и осуществили переброску пехоты и танковых подразделений под массированным огнем условного противника. Сирийские танкисты, прошедшие подготовку у российских инструкторов, осуществили успешное подводное форсирование реки. Затем, по сценарию операции, при поддержке авиации и курдской артиллерии танки атаковали условного врага. Одновременно силы ПВО отработали уничтожение беспилотников.

Ранее Анкара сообщила, что готова к проведению военной операции на севере Сирии против курдских вооруженных формирований, объединенных в Рабочую партию Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической организацией. Главная цель турецкой армии — установление контроля над городами Талль-Рифат и Манбидж. При этом в турецком Совбезе утверждают, что военная операция не угрожает территориальной целостности соседних стран, она направлена лишь на обеспечение национальной безопасности.

Интересно, что буквально несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция готова поддержать официальные сирийские власти против возглавляемых курдами Сирийских демократических сил (СДС). Дамаск не признает контроль СДС над северо-востоком Сирии, но в прошлом сотрудничал с ними против Турции и сирийских оппозиционных групп.

На состоявшемся недавно саммите президентов России, Ирана и Турции также обсуждались вопросы по стабилизации мирного процесса в Сирии в рамках «Астанинского формата». Считается, что Москва и Тегеран не поддерживают планы Анкары по проведению военной операции на севере Сирии. Однако в официальных сообщениях по итогам встречи на эту тему ничего не говорится.

Можно предположить, что Россия не изменила своей позиции по недопустимости нарушения суверенитета САР со стороны третьих стран. Скорее всего, получив соответствующий сигнал из Москвы, сирийская армия и решила провести первые совместные учения с курдами, дабы предупредить Анкару о недопустимости опрометчивых шагов.

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Иран
Россия
Сирия
Турция
Проекты
БПЛА
Военные учения
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