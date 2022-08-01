Просчитались — прослезились: Киев нанес ракетный удар по своим военнопленным

Ошибка при подготовке побега или намеренное устранение — чем объяснить гибель более 50 украинских военнослужащих

В ночь на 29 июля украинские вооруженные формирования нанесли удар по следственному изолятору в поселке Еленовка Донецкой Народной Республики (ДНР). По данным Минобороны РФ и властей ДНР, в барак с военнопленными попали две ракеты. Это могла быть неудачная попытка организовать массовый побег, считают эксперты. В свою очередь российские войска нанесли ряд ударов по резервам противника в Киевской и Черниговской областях. А президент России Владимир Путин присвоил звание гвардейской еще одной военной части — 488-му мотострелковому полку 144-й дивизии.

Удар по пленным

В ночь на 29 июля украинские войска нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, сообщили в Минобороны России. В здании содержались военнопленные, в том числе боевики формирования «Азов» (запрещено на территории РФ).

В результате удара погибло 53 и ранено 75 военнопленных украинцев, восемь сотрудников изолятора получили ранения различной степени. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова уточнила, что в барак попали две ракеты. Впоследствии представителями местных властей показаны обломки HIMARS, обнаруженные на месте инцидента.

«Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства ее расследуются», — заявили в российском военном ведомстве.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что есть две основные версии случившегося.

Фрагменты ракет HIMARS Источник изображения: Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— HIMARS — это высокоточная система, которая бьет по фиксированным координатам, поэтому сказать о том, что ракеты куда-то залетели случайно, нельзя, — рассказал эксперт. — Тем более что известно: поблизости нет каких-то серьезных военных объектов, по которым стоило бы наносить удар. Исходя из этого мы можем сказать, что украинцы стреляли именно туда, куда попали.

Скорее всего, они хотели таким образом организовать массовый побег военнопленных, считает Владислав Шурыгин.

— Высокоточными ракетами они могли пытаться поразить помещение для охраны, что позволило бы пленным разбежаться, — считает он. — Возможно, параллельно готовилась спецоперация или встречный удар, которые бы позволили переправить людей на другую сторону линии фронта. Такое освобождение позволило бы Украине оформить некую медийную победу. Но ничего не вышло. Ракета попала по спальному помещению с военнопленными, устроив там мясорубку. Выглядит как банальная ошибка. Они, скорее всего, ориентировались на данные разведки, но она подвела.

Версия о том, что таким образом украинское командование уничтожило членов нацбата «Азов», которые начали давать показания на украинскую верхушку, тоже имеет право на жизнь, считает эксперт.

— Правда, она не совсем вяжется с последующей реакцией украинской стороны, — отметил Владислав Шурыгин. — Те не отреагировали вовремя с подготовленной и выгодной себе версией произошедшего. Вместо этого было трехчасовое молчание, когда они не знали, что сказать. Только после этого Украина начала раскручивать неубедительную версию о том, что по военнопленным ударили русские, непонятно зачем и с какими целями.

Украинский национализм в нынешнем своем состоянии не жалеет даже своих, рассказал «Известиям» шеф-редактор научно-исследовательского центра изучения проблем интеграции «СОНАР-2050» Семен Уралов.

Последствия обстрела следственного изолятора в Еленовке со стороны ВСУ Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Таисия Воронцова

— Сейчас период петлюровщины, когда вооруженные люди под видом патриотов, под лозунгами борьбы с Россией и русскими занимаются террором, — считает эксперт. — Особенность петлюровщины в том, что это вооруженные банды, которых ничего не объединяет, кроме всё большей и большей жестокости от бесконтрольности. Это один из архетипов, который часто воспроизводится на этой территории. Поэтому надо готовиться к тому, что петлюровщины будет всё больше и больше, и они не жалеют, в общем-то, даже своих.

Тыловое поражение

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военной инфраструктуре Украины.

— Высокоточным оружием морского, воздушного и наземного базирования 28 июля поражены резервы противника в Киевской и Черниговской областях. В результате ударов полностью утратила боеспособность 30-я механизированная бригада, готовившаяся к отправке в Донбасс на полигоне в районе населенного пункта Лютеж Киевской области, — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также после ударов высокоточным оружием ВКС России критические потери понесла 57-я мотопехотная бригада, восстанавливавшая боеспособность в Черниговской области.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВФУ и 275 районов сосредоточения войск, сообщили в Минобороны.

Истребитель Су-35С ВКС России уничтожил пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» в районе Дергачей Харьковской области. У населенного пункта Раздоловка в ДНР бомбардировщик Су-34 уничтожил самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Фото: РИА Новости/Валентин Капустин Источник изображения: iz.ru

Российские ПВО за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, 12 снарядов реактивной системы залпового огня над населенными пунктами Чернобаевка в Херсонской области и Горское в Луганской Народной Республике, а также баллистическую ракету «Точка-У» у Черного Оскола в Харьковской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 260 самолетов, 145 вертолетов, 1631 беспилотный летательный аппарат, 361 зенитный ракетный комплекс, 4181 танк и другие боевые бронированные машины, 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3213 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4522 единицы специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

В пятницу 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный, ордена Суворова полк имени Серго Орджоникидзе получил почетное наименование гвардейского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе сказано, что наименование дали «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Заминированный мост

29 июля в Минобороны РФ рассказали о новых случаях использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

— В Артемовске Донецкой Народной Республики боевики националистических батальонов в здании медицинского колледжа оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов, подходы к учебному учреждению заминированы, — заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам генерала, в Березовке Одесской области в зданиях высшего профессионального училища Национального политехнического университета и аграрного лицея размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории — артиллерия и бронетехника.

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В Славянске в зданиях колледжа транспортной инфраструктуры на улице Гагарина дислоцируются подразделения ВСУ и территориальной обороны, на подступах к учебному заведению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки, а в помещениях под предлогом якобы обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, боевики украинских вооруженных формирований в Новопавловке Днепропетровской области заминировали автомобильный мост через реку Соленая, который они планируют взорвать и обвинить подразделения Вооруженных Сил России и ДНР в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры, добавил генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.

Удары «Рапирой»

29 июля в Минобороны рассказали о солдатах и офицерах Вооруженных сил России и 1-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Батальонно-тактическая группа старшего сержанта Сергея Королевича освобождала населенный пункт от украинских националистов, когда Сергей обнаружил группу вооруженных боевиков, готовивших засаду. Сержант решил внезапно атаковать радикалов, в результате экипажу его танка удалось уничтожить реактивную систему залпового огня и до 20 националистов.

Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO GUERRA Источник изображения: iz.ru

«Смелые и решительные действия старшего сержанта Сергея Королевича, а также умелое командование экипажем танка в бою позволили безопасно продолжить движение войск», — рассказали в Минобороны.

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии лейтенант Дмитрий Колесниченко родом из Донбасса. В 2014 году он пришел добровольцем в Народную милицию ДНР и с первых дней СВО находится на передовой.

За несколько дней подчиненные Дмитрия уничтожили четыре опорных пункта и подбили более десятка единиц украинской военной техники. Артиллеристы ДНР, действуя с закрытых позиций, поражают тяжелую технику противника ударами 100-миллиметровых противотанковых пушек «Рапира», а также вскрывают взводные и ротные опорные пункты ВФУ.

Командир орудия противотанковой артиллерийской батареи отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады 1-го армейского корпуса Народной милиции ДНР гвардии младший сержант Антон Чернов уже четыре года служит в рядах Народной милиции ДНР. Он начинал службу наводчиком, а сейчас стал командиром противотанкового орудия. На счету расчета гвардии младшего сержанта Чернова четыре украинских танка, уничтоженных прямой наводкой.

Заместитель командира инженерно-саперного взвода 1-го корпуса Народной милиции ДНР сержант Эдуард Бородин раньше работал мастером по ремонту бытовой техники. Начинал службу в подразделении связи, а после прошел переподготовку и стал сапером.

В ходе специальной военной операции подразделение сержанта Бородина попало в окружение. Эдуард, проявив выдержку и мужество, вывел боевых товарищей из «котла», тем самым сохранив им жизнь.

Антон Лавров

Андрей Федоров