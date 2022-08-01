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ТАСС

FT: ЕС может оказаться расколотым по вопросу отношений с РФ из-за нарастания энергокризиса

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Источник изображения: AP Photo/Michael Sohn

При этом газета отмечает, что многие западные политики видят весомый эффект санкций для российской экономики

ЛОНДОН, 30 июля. /ТАСС/. Евросоюз может оказаться расколотым по вопросу взаимоотношений с Россией на фоне нарастающего энергетического кризиса. Такое мнение содержится в размещенной в пятницу вечером статье на сайте газеты Financial Times.

Согласно изданию, высокие показатели инфляции, резкий рост стоимости жизни в ЕС и предложения по сокращению потребления энергоресурсов грозят обернуться отказом от жесткой антироссийской позиции стран - членов сообщества. Хотя, как отмечает FT, многие западные политики видят весомый эффект санкций ЕС для российской экономики, нескролько государств Евросоюза обеспокоены тем, что данная политика дорого обходится им самим и бьет по карманам собственных граждан.

В то же время газета со ссылкой на источники в ЕС проинформировала об отсутствии четких планов по ослаблению рестрикций Брюсселя против Москвы на данном этапе. Более того, неназванный представитель правительства ФРГ также подтвердил неготовность резкого пересмотра внешнеполитического курса в отношении России в ближайшее время.

Совет ЕС принял 26 июля предложенный Еврокомиссией (ЕК) план добровольного сокращения потребления газа в ЕС на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Он также предусматривает возможность перехода ко второй обязательной фазе сокращения потребления на те же 15%, если ЕК сочтет, что возникла угроза прекращения поставок, и объявит "общесоюзную тревогу" в сфере энергетической безопасности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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Германия
Россия
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Путин Владимир
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Евросоюз
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