Войти
ТАСС

Борисов: Россия еще два года назад задумалась о разработке своей орбитальной станции

235
0
0
Российская орбитальная станция
Российская орбитальная станция.
Источник изображения: Роскосмос

По словам главы госкорпорации Роскосмоса, технологические проблемы заставили задуматься о цели продолжения пилотируемой программы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская сторона всерьез задумалась о будущем пилотируемой космонавтики и создании собственной орбитальной станции еще два года назад. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"Мы не сегодня, а еще около двух лет назад серьезно стали задумываться о продолжении пилотируемой программы и разработке отечественной орбитальной станции", - заявил Борисов телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, специалисты прогнозируют лавинообразные процессы выхода из строя аппаратуры Международной космической станции (МКС) после 2024 года. "Сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы", - отметил он, уточнив, что это происходит в ущерб научным исследованиям.

Еще одной проблемой, пояснил Борисов, является сложность воспроизведения некоторых комплектующих для МКС, поскольку уже изменились кооперации и технологии.

"Совокупность этих технических проблем заставляет нас думать о цели продолжения пилотируемой программы - о создании российской станции. И вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции, безусловно, должен быть синхронизирован", - подчеркнул глава Роскосмоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
28.07.2022
США изучают варианты минимизации последствий для МКС после возможного выхода из него РФ
10.11.2021
РАН выступает за международное партнерство при работе над новой российской станцией
08.06.2021
Рогозин назвал условие дальнейшего участия России в проекте МКС
20.04.2021
Вице-премьер Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
19.04.2021
Названы сроки выхода России из проекта МКС
03.09.2018
Проездной заканчивается: "Союз" не повезет астронавтов
31.08.2015
Нам и 10 Махов по плечу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.08 04:35
  • 70
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 01.08 02:10
  • 29740
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 01.08 01:16
  • 2
Россия испытала в Сирии глубоко модернизированный дрон-камикадзе «Ланцет-3»
  • 31.07 21:12
  • 3
Тысяча новых танков в Польше — проблема для России
  • 31.07 20:26
  • 49
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 31.07 19:46
  • 10
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 31.07 19:34
  • 2
Командующий ЧФ России заявил о господстве флота в Азовском море
  • 31.07 18:58
  • 7
Российский истребитель Су-35С уничтожил украинскую С-300 в районе Краматорска
  • 31.07 04:20
  • 1
Песков назвал фейком данные американской прессы о потерях ВС РФ на Украине
  • 30.07 20:35
  • 68
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 30.07 13:09
  • 6
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 30.07 07:51
  • 1
"Калашников" увеличит дальность и боевую часть артснарядов "Краснополь"
  • 29.07 23:14
  • 2
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 29.07 22:02
  • 5
Объяснено нежелание России использовать на Украине свой «главный козырь»
  • 29.07 16:36
  • 1
Польша подписала соглашения о закупке южнокорейского вооружения