Борисов: Россия еще два года назад задумалась о разработке своей орбитальной станции

По словам главы госкорпорации Роскосмоса, технологические проблемы заставили задуматься о цели продолжения пилотируемой программы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российская сторона всерьез задумалась о будущем пилотируемой космонавтики и создании собственной орбитальной станции еще два года назад. Об этом сообщил глава госкорпорации Роскосмоса Юрий Борисов в пятницу.

"Мы не сегодня, а еще около двух лет назад серьезно стали задумываться о продолжении пилотируемой программы и разработке отечественной орбитальной станции", - заявил Борисов телеканалу "Россия-24".

По словам главы Роскосмоса, специалисты прогнозируют лавинообразные процессы выхода из строя аппаратуры Международной космической станции (МКС) после 2024 года. "Сегодня время, которое тратят наши космонавты, включая американских астронавтов, на поиск возможных неисправностей и на их устранение, начинает превышать все разумные пределы", - отметил он, уточнив, что это происходит в ущерб научным исследованиям.

Еще одной проблемой, пояснил Борисов, является сложность воспроизведения некоторых комплектующих для МКС, поскольку уже изменились кооперации и технологии.

"Совокупность этих технических проблем заставляет нас думать о цели продолжения пилотируемой программы - о создании российской станции. И вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции, безусловно, должен быть синхронизирован", - подчеркнул глава Роскосмоса.