РФ завершит работу на МКС не раньше, чем заработает новая российская орбитальная станция - Борисов

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Завершение работы на МКС должно быть синхронизировано с началом работы новой российской орбитальной станции, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Вот этот переход - завершение работы на МКС и начало работы на российской станции, безусловно, должен быть синхронизирован", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее Борисов заявил, что "Роскосмос" начнет процесс выхода из проекта МКС в 2024 году, но дата завершения работы на станции будет определена с учетом ее технического состояния.

"Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году, все это зависит, в том числе, и от состояния, работоспособности самой МКС. Но то, что мы начнем это делать, собственно, нет никакого секрета, о чем я и доложил президенту", - сказал глава госкорпорации.

В минувший вторник Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, основным приоритетом деятельности госкорпорации в пилотируемой космонавтике станет создание новой орбитальной станции. В тот же день генконструктор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев сообщил, что развертывание новой российской орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

В июне Дмитрий Рогозин, занимавший на тот момент должность главы "Роскосмоса", говорил, что возобновление переговоров о продлении работы МКС после 2024 года возможно только при условии отмены американских санкций против космической отрасли России.

19 мая Рогозин заявил, что "Роскосмос" не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. "Что касается МКС - мы не хотим бить все горшки", - сказал он.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщал "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.