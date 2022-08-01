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ТАСС

В Турции заявили, что часть стран пытается затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ

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Фахреттин Алтун
Фахреттин Алтун.
Источник изображения: aksam.com

Глава управления коммуникаций администрации президента Фахреттин Алтун отметил, что "кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем"

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Некоторые государства заинтересованы в продлении конфликта вокруг Украины для того, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в опубликованном в пятницу интервью испанской газете El Mundo.

По его мнению, "можно выделить основную разницу в подходе к украинскому вопросу: есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов". "Есть некоторые государства, которые пытаются продлить эту войну насколько это возможно, чтобы ослабить Россию", - полагает Алтун.

Он отметил, что "кто-то должен взять на себя ответственность и найти реальные решения реальных проблем, в то время как другие заняты тем, что пишут в Twitter, как они "обеспокоены".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
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