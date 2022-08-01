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ЦАМТО

Нидерланды намерены приобрести в США ЗУР MIM-104E GEM-T – DSCA

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нидерландам в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗУР MIM-104E GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) для ЗРК "Пэтриот" и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость заказа может составить 1,219 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 21 июля.

Правительство Нидерландов обратилось к США с запросом о возможности приобретения 96 зенитных управляемых ракет MIM-104E GEM-T для ЗРК "Пэтриот".

Запрос также включает инструмент и испытательное оборудование; полигонные и испытательные программы; вспомогательное оборудование, включая техническую документацию; обучающее оборудование; запасные части; обучение применению нового оборудования; доставку; услуги группы обеспечения качества; техническую помощь, инженерную и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика; интеграцию и проверку систем (SICO); обеспечение полевой поддержки; участие в международной программе оказания инженерных услуг для ЗРК "Пэтриот" (IESP – International Engineering Services Program) и "Программе полевого технического надзора" (FSP), а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ЗУР повысит возможности ВС Нидерландов по противодействию существующим и перспективным угрозам, усилит оборонительные возможности ВС Нидерландов и поддержит достижение цели улучшения национальной и территориальной обороны, а также оперативной совместимости с ВС США и НАТО. ВС Нидерландов не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком поставки выбрана компания Raytheon Corporation.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
Нидерланды
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
NATO
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