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ТАСС

Песков: тема МКС затрагивалась на совещании Путина с СБ РФ по космосу 28 июля

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МКС
МКС.
Источник изображения: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Тема участия России в проекте Международной космической станции (МКС) затрагивалась среди других вопросов деятельности Роскосмоса на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности (СБ), которое состоялось в четверг. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Участие в МКС - это, конечно, очень важная составляющая всей космической проблематики, которая затрагивалась вчера, действительно, на Совбезе", - сказал представитель Кремля в пятницу, отвечая на вопрос, обсуждал ли Путин с коллегами по СБ РФ тему ухода России с МКС после 2024 года.

Как подчеркнул Песков, "основные параметры принятых решений [по присутствию РФ на МКС вице-премьер Юрий] Борисов изложил президенту еще ранее". 

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