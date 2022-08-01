El País: Запад укрепляет связи с "авторитарными режимами" в поиске замены энергии из РФ

В частности, США изменили отношения с Саудовской Аравией и ослабили санкции в отношении Венесуэлы

МАДРИД, 29 июля. /ТАСС/. Поиск альтернатив российским энергоресурсам подталкивает западные страны к укреплению связей с "авторитарными режимами". С таким утверждением выступила в пятницу испанская газета El País.

По ее версии, данная ситуация сложилась на фоне разногласий Запада с Москвой из-за Украины, в результате поиск новых партнеров подтолкнул Евросоюз к укреплению связей с "авторитарными режимами". США, со своей стороны, изменили отношения с Саудовской Аравией и ослабили санкции в отношении Венесуэлы.

На Россию приходилось 40% импорта газа в Европу, теперь поиск сосредоточен на рынке сжиженного природного газа, который доставляется морским транспортом, и на газопроводах из европейских стран, таких как Норвегия или Великобритания. Тем не менее самый большой рост, до 70%, произошел с поступлением газа из района Каспийского моря, где у большинства поставщиков довольно плохое, по версии Запада, резюме с точки зрения демократических ценностей и прав человека, считает газета.

ЕС также без колебаний подписал меморандум с Египтом и Израилем об импорте газа из этих стран или других государств региона через египетскую регазификационную инфраструктуру. Газета уточняет, что два новых энергетических союзника Евросоюза подвергались критике со стороны организации Human Rights Watch. Как пишет издание, Катар также обозначен важным поставщиком для Европы, гарантирующим надежность поставок, несмотря на критику трудовых и социальных условий в этой стране, особенно тяжелых для мигрантов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Ранее Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.