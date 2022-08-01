Германия намерена приобрести в США истребители F-35 – DSCA

ЦАМТО, 29 июля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" истребителей F-35, а также боеприпасов и сопутствующего оборудования.

Общая стоимость контракта может составить 8,4 млрд. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 28 июля.

Правительство Германии обратилось к США с запросом о возможности поставки 35 истребителей F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), 37 двигателей F-135-PW-100 компании Pratt & Whitney (35 установленных, 2 запасных); 105 усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 AMRAAM; 4 секций управления AIM-120C-8 AMRAAM; 75 крылатых ракет увеличенной дальности AGM-158B/2B (JASSM ER); 2 КР AGM-158 JASSM с инертной боевой частью и комплектами контрольно-измерительных приборов; 2 испытательных ракет AGM-158 JASSM для испытаний на отделение от носителя (STV); 344 бомб малого диаметра GBU-53 (SDB-II); 3 испытательных бомб GBU-53 SDB-II (GTV); 8 испытательных образцов GBU-53 SDB-II для транспортировки без отделения (CCRT); 162 2000-фунтовых проникающих бомб BLU-109 для УАБ GBU-31; 264 ед. 500-фунтовых свободнопадающих бомб MK-82 для УАБ GBU-54; 6 инертных бомб MK-82; 30 инертных проникающих 2000-фунтовых бомб BLU-109; 180 комплектов наведения KMU-557 JDAM для УАБ GBU-31; 246 комплектов наведения KMU-557 JDAM для УАБ GBU-54; 75 управляемых ракет AIM-9X Блок-2 "Сайдуиндер", 30 учебных авиационных ракет AIM-9X Блок.2 "Сайдуиндер" CATM (Captive Air Training Missiles), 15 тактических блоков наведения ракет AIM-9X Блок-2; 5 блоков наведения для AIM-9X Блок.2 CATM.

Запрос также включает секции управления AIM-120, секции двигателей, системы телеметрии, боевые части и контейнеры; учебные ракеты AIM-120 CATM; активные оптические детекторы целей и контейнеры AIM-9; взрыватели FMU-139; устройства обнаружения лазерного подсвета цели DSU-38 для GBU-54 LJDAM; загрузчики простых ключей AN/PYQ-10; встроенное оборудование для перепрограммирования обычных боеприпасов (CMBRE); адаптеры ADU-891/E для CMBRE; встроенные устройства шифрования KGV-135A, пиротехнические устройства CAD/PAD для катапультируемых кресел; импульсные картриджи, ИК-ловушки и уголковые отражатели; тренажеры (Full Mission Simulator) и тренажеры систем; учебные ракеты и компоненты; системы радиоэлектронной борьбы и поддержку Лаборатории перепрограммирования; системы управления и поддержки логистики; системы обнаружения угроз, сопровождения и прицеливания; логистическую поддержку подрядчика (CLS); секретное программное обеспечение; поддержку разработки, поставки и интеграции программного обеспечения; доставку, перегон; поддержку дозаправки; контейнеры для оружия; поддержку самолетов и боеприпасов; вспомогательное оборудование; интеграцию, поддержку испытаний и оборудование; поддержку программы улучшения компонентов авиационных двигателей (CIP); защищенные средства связи, точной навигации, криптографические системы и оборудование; аппаратуру идентификации "свой-чужой"; запасные части и агрегаты; расходные материалы и аксессуары, поддержку при ремонте и возврате; внесение незначительных модификаций; обслуживание и поддержку обслуживания; обучение личного состава и учебное оборудование; секретную и несекретную техническую документацию; обеспечение гарантии; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа истребителей расширит возможности Германии по противодействию существующим и перспективным угрозам, предоставив замену снимаемым с вооружения самолетам "Торнадо" в поддержку операций НАТО по совместному применению ядерного оружия. При этом ВС Германии не испытают затруднений при принятии новых самолетов на вооружение.

Основными подрядчиками программы выбраны компании Lockheed Martin Aeronautics, Pratt & Whitney Military Engines, Boeing, Raytheon Missiles and Defense. Заказчик обычно запрашивает компенсацию. Условия любого компенсационного соглашения будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и условий подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.