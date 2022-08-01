Министры обороны крупнейших стран Латинской Америки отказались осудить Россию «за действия на Украине»

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Конференция министров обороны стран Америки (CDMA) продемонстрировала, как говорят на Западе, отсутствие единства государств глобальной Америки. Основным вопросом, по которому проявились разночтения, стал украинский вопрос.

Крупнейшие страны Латинской Америки – Мексика, Бразилия и Аргентина – не присоединились к позиции так называемого коллективного Запада с осуждением действий России на Украине. Министры обороны этих стран отметили, что выступают за скорейшее прекращение вооружённого конфликта. Причём важным замечанием от мексиканского, аргентинского и бразильского министра стало то, что они определили ООН как площадку в ведении которой находится урегулирование конфликта на Украине.

Из заявления министра обороны Мексики:

Осуждение или неосуждение кого-либо в этом конфликте, как и сам вопрос конфликта на Украине, не находится в компетенции CDMA. Определяющую роль в плане урегулирования конфликта там играет Организация Объединённых Наций.

Напомним, что ранее МЕРКОСУР – Глобальный рынок латиноамериканских государств – отказался слушать обращение главы киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что на конференции обсуждаются те вопросы, которые находятся исключительно в компетенции МЕРКОСУР.

Заявления представителей крупнейших стран Латинской Америки демонстрируют самостоятельность политики этих государств и явное нежелание исполнять директивы Соединённых Штатов Америки.

После заявлений министров упомянутых стран украинские активисты уже предложили внести их в списке экстремистского сайта «Миротворец».