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Интерфакс-АВН

Предложения Борреля по СВПД рассматриваются участниками соглашения - представитель

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Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель
Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / John Thys, Pool via AP

Брюссель. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсуждаются участниками сделки, от которых ожидают конструктивных подходов, заявил его пресс-секретарь Петер Стано.

"В настоящее время предложенный высоким представителем (ЕС по иностранным делам) текст обсуждается участниками ядерного соглашения", - сказал Стано в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отказался отвечать на вопрос о реакции участников СВПД на представленный Боррелем текст, пояснив, что ЕС как координатор процесса никогда не комментирует индивидуальные позиции этих стран.

Ссылаясь на сделанные ранее Боррелем заявления, его пресс-секретарь в свою очередь повторил, что "настал момент принять ключевые решения, чтобы возобновить ядерное соглашение". В этом приоритет, так как "пространство для компромиссов уже исчерпано, и теперь надо принимать решения".

"Время ограничено. Нет дополнительного пространства для компромиссов. Нужно работать на основе текста, предложенного высоким представителем. И, разумеется, мы ожидаем конструктивной позиции всех участников", - отметил Стано.

В ответ на уточняющие вопросы представитель главы европейской дипломатии заявил: "Не в наших правилах комментировать незавершенный процесс. В настоящий момент продолжаются дипломатические усилия. Если будет назначена встреча в Вене, мы ее объявим, как делаем это всегда".

При этом Стано напомнил, что объявление об инициативе Борреля состоялось во вторник, и нужно время, "чтобы переварить предложение".

Отвечая на вопрос о претензиях ряда участников СВПД к Ирану, помимо нарушения им договоренностей по атому, пресс-секретарь уточнил, что эти проблемы "не являются частью ядерной сделки". "Приоритет в том, чтобы добиться консенсуса по тексту и вернуться к полному выполнению ядерного соглашения. И потом наступит момент, облегчающий решение других тем, не связанных с ядерным соглашением", - добавил Стано.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Боррель во вторник в комментарии в газете The Financial Times заявил, что "пришло время спасти иранскую ядерную сделку".

Он также представил предложение по возобновлению сделки, которое, по его словам, не является "идеальным соглашением". "Но оно представляет лучший из возможных вариантов, который я, будучи координатором переговоров, считаю реализуемым", - указал Боррель.

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Страны
Иран
Проекты
Евросоюз
Ядерный щит
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