Войти
Интерфакс-АВН

Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ

210
0
0
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.
Источник изображения: © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Photo via AP

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили на встрече ситуацию на Украине, договорились наращивать взаимодействие Москвы и Пекина в рамках многосторонних форматов, сообщили в четверг в МИД России.

"Был рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая интеграционные процессы в регионе Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны обменялись оценками текущего положения дел на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров российского и китайского министров "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте.

"Министры подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, министры "дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", заявили на Смоленской площади.

"Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Обсудили некоторые вопросы двусторонней практической кооперации", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
ШОС
Похожие новости
10.06.2019
Неоконченная война
17.05.2019
США — Россия: схватка на чужой земле (El Colombiano, Колумбия)
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
20.06.2016
Стратегический партнер России
24.04.2014
Россия - не НАТО. Минобороны пересматривает отношения с Североатлантическим блоком
24.07.2013
Россия теряет Индию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 04:44
  • 29655
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.07 04:33
  • 12
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 28.07 18:46
  • 3
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 28.07 17:07
  • 157
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 28.07 14:15
  • 5
Почему российские ВВС столь опасны
  • 28.07 13:32
  • 4
Эти американские истребители оказались С-300 и С-400 не по зубам
  • 28.07 12:49
  • 0
Русофобская Польша нажила себе нового врага – Германию
  • 28.07 11:52
  • 4
В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе
  • 28.07 11:10
  • 1
В ЛНР не исключили, что ракеты дальностью 300 км завезли на Украину
  • 28.07 11:04
  • 1
Армения оценивает возможности закупки индийской военной техники
  • 28.07 10:19
  • 1
Британцы в шоке: Китай направил в Россию войска и танки
  • 28.07 09:09
  • 5
Польша намерена наладить производство корейских танков К2 «Черная пантера» и передать армии 1000 машин
  • 28.07 07:48
  • 174
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 28.07 07:33
  • 1
Польша меняет советские истребители МиГ-29 на южнокорейские FA-50
  • 28.07 01:18
  • 1
Ростех на форуме "Армия-2022" покажет свои передовые беспилотники