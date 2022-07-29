Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане - МИД РФ

Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обсудили на встрече ситуацию на Украине, договорились наращивать взаимодействие Москвы и Пекина в рамках многосторонних форматов, сообщили в четверг в МИД России.

"Был рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая интеграционные процессы в регионе Центральной Азии и ситуацию в Афганистане. Стороны обменялись оценками текущего положения дел на Украине и вокруг нее", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров российского и китайского министров "на полях" заседания СМИД ШОС в Ташкенте.

"Министры подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, министры "дали позитивную оценку текущему состоянию российско- китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации", заявили на Смоленской площади.

"Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран. Обсудили некоторые вопросы двусторонней практической кооперации", - говорится в сообщении.