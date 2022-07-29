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ТАСС

Песков призвал относиться как к фейку к сообщениям СМИ США о потерях военных РФ на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Представитель Кремля отметил, что "это же не заявление американской администрации, это публикация в газете"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил расценивать как фейковую распространяемую американскими СМИ информацию о потерях среди российских военных во время специальной операции на Украине.

"Это же не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в четверг. "Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще", - добавил он.

"Так к этому и следует относиться", - посоветовал Песков. 

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Страны
Россия
США
Украина
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