Песков призвал относиться как к фейку к сообщениям СМИ США о потерях военных РФ на Украине

Представитель Кремля отметил, что "это же не заявление американской администрации, это публикация в газете"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил расценивать как фейковую распространяемую американскими СМИ информацию о потерях среди российских военных во время специальной операции на Украине.

"Это же не заявление американской администрации, это публикация в газете. В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков", - констатировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в четверг. "Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще", - добавил он.

"Так к этому и следует относиться", - посоветовал Песков.