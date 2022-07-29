Китай и США усиливают военное присутствие у Тайваньского пролива - СМИ

Гонконг. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Китай и США на фоне сообщений, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может отправиться с визитом на Тайвань, наращивают военное присутствие возле Тайваньского пролива, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Так, по данным спутниковых снимков, Народно-освободительная армия Китая размещает дополнительные силы в регионе, в том числе на авиабазе "Лунтянь" в провинции Фуцзянь, расположенной по другую сторону пролива от Тайваня. Самолеты, поднявшись с этой базы, могут достигнуть Тайваня за семь минут. На базе замечены китайские истребители J-11 и J-16, произведенные в России Cу-27, а также беспилотники, сделанные из старых истребителей J-6.

SCMP отмечает, что в случае возможного конфликта такие беспилотники могут отвлекать вражескую ПВО, участвовать в радиоэлектронном подавлении неприятеля, а также при установке на них взрывчатки служить в качестве ракет.

В свою очередь авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Ronald Reagan движется сейчас на северо-восток в сторону Южно-Китайского моря. В состав группы входят ракетный крейсер и эсминец с управляемым ракетным вооружением. Как отмечает SCMP, американское командование не раскрывает конечный пункт назначения группы, но ее нынешний маршрут приведет ее к Тайваньскому проливу.

Associated Press (AP) ранее сообщило, что Пелоси накануне отказалась давать точную информацию, поедет ли она на Тайвань.

Администрация президента США Джо Байдена при этом не стала публично комментировать информацию о визите в связи с намеченной на четверг беседой американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечали СМИ, тайваньский вопрос в связи с дискуссией о визите Пелоси будет для Байдена одним из самых сложных.

Министерство обороны КНР во вторник заявило, что поездку спикера надо отменить, и предупредило, что китайские военные "не будут сидеть, сложа руки" и будут "решительно защищать национальный суверенитет", если столкнутся с "внешними силами", поощряющими независимость Тайваня.

АР пишет, что "официальные лица США мало опасаются, что Пекин нападет на самолет Пелоси, но они осознают, что несчастный случай, оплошность или недоразумение могут поставить под угрозу ее безопасность".

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.