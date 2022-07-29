Тысяча новых танков в Польше — проблема для России

На фоне тысячи корейских К2 в Польше бóльшая часть российских бронетанковых частей безнадежно устареет

Польша заключает сделку с Южной Кореей на поставку новейших танков К2, пишет MWM. Это доставит России немало проблем, отмечает автор статьи. Ее бронетанковые части плохо приспособлены для противодействия большому числу K2 в случае войны с НАТО или ограниченной интервенции Польши на Украину.

Сообщается, что Южная Корея и Польша вот-вот заключат сделку по поставкам оружия на сумму 14,5 млрд долларов. Наряду с 48 легкими истребителями F-50 в нее войдут порядка 850 танков и артиллерийских орудий (включая примерно 670 самоходных артиллерийских установок K9 Thunder и 180 модернизированных вариантов танка K2 Black Panther). K2 — единственный в мире совместимый с НАТО танк с автоматом заряжания, благодаря чему его экипаж снижен с четырех человек до трех. Многие считают его самым боеспособным танком в мире, соперничать с которым под силу лишь российскому Т-14.

Хотя Т-14 имеет ряд неоспоримых преимуществ в технических характеристиках (в том числе необитаемую башню, бóльшую бронепробивамость, и превосходную броню), масштабными закупками Россия пренебрегла, в результате чего ее бронетанковые части плохо приспособлены для противодействия большому количеству K2 в случае войны с НАТО или ограниченной интервенции Польши на Украину. Задержки с внутренними заказами на Т-14 российские источники не раз объясняли отсутствием угроз со стороны западных танков: страны НАТО не принимали на вооружение новые классы танков с 1998 года, и подавляющее их большинство относится еще к 1980-м. Однако развертывание в Европе К2 и разработка новых танков вроде немецкого Panther могут ускорить российские инвестиции в Т-14 и другие, еще более амбициозные программы.

Сообщается, что Польша планирует закупить около 1 000 танков К2 (до начала российско-украинского конфликта назывались оценки в 800 штук). Вице-премьер и министр обороны Мариуш Блащак (Mariusz Blaszczak) заявил 22 июля, что покупка "значительно повысит безопасность страны и укрепит мощь польской армии". "Ключевой момент здесь — быстрая доставка и развитие отрасли. Мы примирили интересы армии и военной промышленности, которые нередко расходятся. Ситуация для обоих беспроигрышная. Контракты будут подписаны на следующей неделе". Блащак заявил, что в результате закупок у Польши появятся "самые сильные сухопутные войска среди всех европейских стран НАТО".

Дальность поражения К2 примерно вдвое больше, чем у современных западных танков, хотя и составляет всего две трети от дальности основного орудия Т-14. После первоначальной закупки 180 танков K2 ожидается, что с 2026 года уже по последующим контрактам будут поставлены 820 усовершенствованных танков K2PL — при этом часть производства будет налажена непосредственно в Польше. Танки получат усиленную броню, новую систему всенаправленного наблюдения и систему активной защиты, способную полностью выводить противников из строя.

Сообщалось также о неподтвержденной модификации с обозначением K3PL, — с их помощью общая численность корейских танков на вооружении Польши может перевалить за тысячу. Ожидается, что новые танки обеспечат ей подавляющее преимущество в характеристиках по сравнению с Т-72Б3/Б3М, составляющих подавляющее большинство передовых танковых частей России.

Даже у лучшего из передовых танков России, гораздо более боеспособного Т-90М, могут возникнуть трудности в бою с К2. Из-за огромного количества К2 подразделения Т-90М будут значительно уступать им по численности: исходя из текущих закупочных планов России, на вооружение поступит не более 600 Т-90М. Поскольку К2 намного превосходит любые российские танки из прежде развернутых у ее границ, передача этих машин может считаться одной из величайших угроз российской безопасности со времен распада СССР в 1991 году.

Будущее российских бронетанковых частей с началом российско-украинского конфликта кажется весьма неопределенным, поэтому польская сделка по K2 и запланированное приобретение Анкарой такого же количества танков Atlay на базе K2 ставят перед Минобороны России новые вопросы.