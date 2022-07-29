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Военное обозрение

Лидер КНДР: Наша страна готова к любому военному столкновению с США, включая ядерное

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе мероприятий в честь 70-летней годовщины окончания Корейской войны лидер КНДР Ким Чен Ын сделал заявление о том, что в течение десятилетий США вместе с вассальными по отношению к ним государствами предпринимают попытки сдержать развитие страны. По словам Ким Чен Ына, Вашингтон делает всё, чтобы всякий раз повышать уровень опасности для корейского народа. И все попытки урегулировать ситуацию на Корейском полуострове разбиваются об американский империализм.

Лидер КНДР отметил, что попытки стереть страну с лица Земли потерпят крах. Причин тому Ким назвал несколько, включая и наличие у Пхеньяна оружия, способного нейтрализовать любые попытки атаковать государство.

Ким Чен Ын:

Я хочу подчеркнуть, что наша страна готова к любому военному столкновению с США, в том числе и к ядерному.

По словам лидера Северной Кореи, он готов мобилизовать силы ядерного сдерживания КНДР, чтобы противостоять попыткам США и Южной Кореи уничтожить северокорейское государство.

На сегодняшний день армия КНДР – одна из крупнейших в мире. В составе северокорейских вооружённых сил более 1 млн человек. По своей численности она превосходит, например, Вооружённые силы РФ. Если верить южнокорейским СМИ, то Пхеньян на военные нужды в течение последних пяти лет тратит в среднем 21% своего бюджета. Крупная часть средств идёт на развитие ядерных сил республики.

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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Ядерный щит
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