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ТАСС

Ракету "Циркон" для надводных кораблей могут принять на вооружение в сентябре

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Государственные испытания изделия завершены, отметил источник

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Гиперзвуковая ракета "Циркон" для надводных кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России может быть принята на вооружение в сентябре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Государственные испытания изделия завершены, все документы для принятия изделия на вооружение подготовлены. Ожидается, что в сентябре надводный "Циркон" будет принят на вооружение флота", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее предполагалось, что "Циркон" надводного базирования примут на вооружение ВМФ до конца 2022 года.

О ракете

Гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). 20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км.

24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" военному ведомству. 24 декабря 2021 года Путин сообщил о залповом пуске. Испытания, по его словам, прошли "успешно, безупречно". Осенью 2021 года сообщалось о начале первых испытаний ракеты с подводного носителя - атомной подводной лодки "Северодвинск".

Выполненный 28 мая этого года испытательный пуск "Циркона" проводился на максимальную дальность. Этой работой, по данным собеседников агентства, были завершены государственные испытания изделия с надводного носителя - фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота. Корабль выполнил стрельбу из акватории Баренцева моря по морской мишени в Белом море на дальность около 1 тыс. км.

По данным ТАСС, в настоящее время в НПО машиностроения ведется серийное изготовление "Цирконов". Параллельно идет работа по увеличению дальности полета ракеты. В мае 2022 года источник ТАСС сообщал, что также разрабатывается новый береговой ракетный комплекс с ракетой "Циркон". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СФ
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