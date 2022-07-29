NASA и ESA пересмотрели план отправить два посадочных модуля на Марс для доставки на Землю образцов грунта

Вашингтон. 27 июля. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) отказались от плана отправить два посадочных модуля на поверхность Марса в рамках совместной программы по доставке на Землю образцов марсианского грунта в 2033 году, теперь на Красную планету отправится только один посадочный модуль, сообщило в среду американское космическое ведомство.

"Программа по возвращению образцов грунта с Марса больше не включает в себя ровер Sample Fetch Rover и связанный с ним второй посадочный модуль", - говорится в сообщении на сайте управления.

Ранее NASA и ESA планировали отправить на Марс два посадочных модуля, на одном из которых располагался бы европейский ровер Sample Fetch Rover для забора контейнеров с образцами грунта, собранных марсоходом Perseverance, а на другом - ракета Mars Ascent Vehicle (MAV) для отправки грунта на орбиту и роботизированная рука-манипулятор для загрузки контейнеров в ракету.

По информации управления, специалисты NASA провели анализ системных требований программы, а также проанализировали возможность увеличить срок эксплуатации работающего на Марсе ровера Perseverance. По результатам оценки они приняли решение использовать Perseverance в 2030 году для транспортировки образцов грунта к посадочному модулю для дальнейшей отправки контейнеров на орбиту.

Теперь планируется, что на поверхность Красной планеты сядет только один модуль с ракетой Mars Ascent Vehicle (MAV) и роботизированной рукой-манипулятором. После того как "рука" вложит контейнеры с образцами в ракету, MAV выйдет на орбиту планеты, где выпустит контейнер, который затем поймает зонд ESA Earth Return Orbiter, чтобы вернуться на Землю вместе с собранными образцами в 2033 году.

На посадочном модуле также будут размещены два вертолёта-дрона, которые будут спроектированы на основе вертолёта Ingenuity, к настоящему моменту совершившего 29 полётов над поверхностью Марса и на год превысившего свой планировавшийся срок эксплуатации. Предполагается, что они могут быть использованы как запасной вариант для транспортировки контейнеров с грунтом, в случае если основной план миссии станет невозможен.

В сообщении отмечается, что даты старта миссии намечены на осень 2027 года и на лето 2028-го, прибытие образцов на Землю планируется на 2033 год.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля прошлого года.