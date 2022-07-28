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Президент США призвал Конгресс принять закон о поддержке полупроводниковой отрасли как можно скорее

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Джо Байден
Джо Байден.
Источник изображения: Интернет

Конгресс США как можно быстрее должен одобрить законопроект о миллиардных субсидиях для полупроводниковой отрасли США — об этом заявил Джо Байден во время встречи с представителями оборонных, медицинских и двигателестроительных компаний, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Законопроект призван справиться с дефицитом чипов, который негативно сказался на производстве транспортных средств, потребительской электроники, медицинского оборудования и высокотехнологичных вооружений.

Документ предполагает выделение 52 миллиардов долларов (свыше 3 триллионов рублей) в виде субсидий для производителей чипов в США. Для компаний, готовых запускать производства в Соединённых Штатах, также предусматривается снижение налоговой ставки на 25% сроком на четыре года. Это обойдётся казне в 24 миллиарда долларов (около 1,4 триллиона рублей).

По словам главы американского Минторга Джины Раймондо (Gina Raimondo), Америка стала полностью зависима от Китая, особенно в поставках чипов для воздушных судов, медицинского и промышленного оборудования. Отметим, что США со своей стороны запретели поставки своих технологий ведущим китайским компаниям.

Критики законопроекта, в частности экс-участник президентской кампании в США Берни Сандерс (Bernie Sanders) считают законопроект «чеком на предъявителя» для «невероятно прибыльной» отрасли производства чипов, получающей государственные средства на возврат производств в США, которые сама же и закрыла 20 лет назад.

Ранее в Вашингтоне заявили, что значительные перебои с поставками полупроводниковой продукции способны нанести экономике США «исторический ущерб», масштаб которого превзойдёт потери американских автокомпаний из-за нехватки чипов.

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Страны
Китай
США
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