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ТАСС

В Китае указали на отсутствие опасности при падении осколков ракеты CZ-5B на Землю

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Ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с зондом "Тяньвэнь-1"
Ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") с зондом "Тяньвэнь-1".
Источник изображения: © EPA-EFE/STR

По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, практически все они сгорят в атмосфере

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Вероятность возникновения ЧП в результате падения осколков китайской ракеты-носителя CZ-5B ("Чанчжэн-5-бэ") на Землю чрезвычайно мала, поскольку они практически все сгорят в атмосфере. Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские специалисты "держат этот процесс под контролем, координируя действия с другими странами".

"Компетентные ведомства нашей страны внимательно отслеживают перемещение CZ-5B, - сообщил он на брифинге. - Насколько мне известно, большинство осколков ракеты при возвращении сгорит в атмосфере. Вероятность того, что они нанесут вред тем, кто находится на Земле, крайне мала".

По словам дипломата, Китай осуществляет космические проекты, тесно координируя свои действия в околоземном пространстве с ООН. "Я хочу подчеркнуть: мы всегда действуем в соответствии с нормами международного законодательства и общепринятыми правилами, занимаясь мирным освоением космоса", - добавил Чжао Лицзянь.

Ранее некоторые СМИ выразили опасение по поводу того, что CZ-5B, доставившая на орбиту китайский лабораторный модуль "Вэньтянь", при падении на Землю может представлять риск для людей и объектов.

Запуск "Вэньтянь" был осуществлен в воскресенье в 14:22 по местному времени (09:22 мск) при помощи ракеты-носителя CZ-5B с космодрома Вэньчан на северо-востоке провинции Хайнань. Примерно через 13 часов модуль состыковался орбитальной станцией КНР. 

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Китай
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Чанчжэн
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