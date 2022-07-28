Глава МИД Сергей Лавров: Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере ВТС

ЦАМТО, 27 июля. Россия и Эфиопия готовы реализовывать новые планы в сфере военно-технического сотрудничества. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас добрые традиции в сфере военно-технического сотрудничества. Мы сегодня подтвердили нашу готовность реализовывать новые планы в этой сфере, в том числе с учетом интересов наших эфиопских друзей в обеспечении своей обороноспособности", – сказал С.Лавров журналистам в Аддис-Абебе.

Справка ЦАМТО

Статистика импорта ВиВТ Эфиопии по странам-экспортерам в 2013-2020 гг.

Поставки вооружений Эфиопии в 2013-2020 гг. осуществили 6 стран. За 8-летний период объем идентифицированного военного импорта Эфиопии по всем странам-экспортерам составил, по оценке ЦАМТО, 370,7 млн. долл.

За тот же период Эфиопия сформировала пакет заказов на закупку вооружений на сумму 337,7 млн. долл.

Первое место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Эфиопии в период 2013-2020 гг. занимает Россия – 250 млн. долл. (67,44% рынка). Портфель заказов, сформированный за тот же период, составляет также 250 млн. долл. (74% рынка).

Второе место в рейтинге крупнейших экспортеров ПВН Эфиопии в период 2013-2020 гг. занимает Израиль – 50 млн. долл. Третье место в рейтинге занимает Украина – 238 млн. долл.

Места с 4 по 6 в рейтинге крупнейших поставщиков вооружений Эфиопии по периоду 2013-2020 гг. занимают Франция (19,7 млн. долл.), Германия (18 млн. долл.) и Болгария (около 5 млн. долл.).