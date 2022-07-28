В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе

Заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев считает, что США и их союзников это полностью устраивает

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Киев обстрелами Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США и их союзников это полностью устраивает. Об этом на брифинге в среду заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ <...> Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он.