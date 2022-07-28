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ТАСС

В МИД РФ заявили, что Киев обстрелами АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе

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Здание МИД РФ
Здание МИД РФ.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев считает, что США и их союзников это полностью устраивает

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Киев обстрелами Запорожской АЭС ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, США и их союзников это полностью устраивает. Об этом на брифинге в среду заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

"С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ <...> Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он. 

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Страны
Россия
США
Украина
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3 комментария
№1
28.07.2022 10:34
Если бы Россия твердо выполняла свои обещания, данные в начале спецоперации о нанесении ответных ударов по пособникам фашистского режима на Украине, там бы не появились американские Химарсы, гаубицы и прочие вооружения со всего мира....

Сейчас многие убедились в пустоте этих обещаний и даже микрогосударства такие как Литва и Словакия просто вытирают об Россию ноги...
В случае любого обстрела Запорожской АЭС
должны прилетать ракеты на АЭС Британии и США, как главных поставщиков оружия для укрофашистов.
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№2
28.07.2022 10:51
Цитата, q
украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает"

Если руководство России практически
не предпринимает активных военных мер  по пресечению  обстрелов АЭС, кроме устных заявлений, значит и его эта ситуация устраивает....
К чему тогда присоединяли Крым, восемь лет мучили народ Донбасса если все это в один миг может превратиться в безжизненную пустыню.
Неужели обстрелы АЭС недостаточная причина чтобы уничтожить всю фашистскую верхушку Украины во главе с Зелинским и тем самым предотвратить страшную атомную катастрофу , возможно в разы страшнее Чернобыля.
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№3
Удалено / По просьбе автора
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