Роскосмос: Россия способна осуществить полет на Луну в четыре раза дешевле, чем США

Такой показатель был достигнут за счет эффективного использования задела советских программ и изначальной разработки, исходя из экономических соображений, сообщили в головном экономическом научно-исследовательском институте корпорации - "Организации "Агат"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле "Орел" в четыре раза ниже, чем на американском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института Роскосмоса - "Организации "Агат".

Там напомнили, что полеты к Луне астронавтов NASA запланированы в рамках программы Artemis. Они будут осуществляться экипажем из четырех человек на корабле Orion, выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса Space Launch System.

"Предварительные оценки стоимости такого пуска составляют около $4 млрд. Необходимо отметить, что проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле "Орел" (проходит наземную экспериментальную отработку), выводимом с помощью ракеты сверхтяжелого класса "Енисей" (проект разработан), показали возможность решения этой задачи не менее чем в четыре раза дешевле", - заявили в институте.

Как уточнили в "Агате", такой показатель был достигнут за счет эффективного использования задела советских программ и изначальной разработки, исходя из экономических соображений.

"Надо отметить, что столь масштабные проекты целесообразно реализовывать в кооперации нескольких стран, позволяющей взять лучшие технические решения и заделы, и распределить затраты между участниками", - добавили там.

Разработки для Луны

Перспективный космический пилотируемый корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация") создается в рамках российской лунной программы, его испытания начнутся в 2022 году. Первый запуск "Орла" на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на апрель - июнь 2024 года, во время этого полета стыковка с МКС не предусмотрена. В 2024 году планируется второй полет, также без космонавтов, с последующей стыковкой со станцией. В 2025 году может состояться первый пилотируемый полет.

В конце апреля Дмитрий Рогозин, который на тот момент возглавлял Роскосмос, рассказал в интервью ТАСС, что проект сверхтяжелой ракеты-носителя может быть реализован Роскосмосом после 2030 года. В декабре 2020 года Рогозин отмечал, что российская сверхтяжелая ракета должна создаваться на основе новых технических решений. Позже Совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту России Владимиру Путину по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса. В решении уточняется, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.